El ránking que España sí lidera en Europa: satisfacción sexual y amorosa

El estudio revela que más del 80% de las personas se sienten amadas, y el 66% están satisfechas con su vida sexual.

¿Están satisfechos con su vida sexual? ¿Se sienten amados? Sepan que no es incompatible. España lidera el ranking europeo de satisfacción amorosa y sexual. Según el último informe de Ipsos, el 83% de los españoles se siente amado y casi siete de cada diez están satisfechos con su vida sexual, informa C Infiesta y C. Marzá.

Da igual la edad. Si puntuamos nuestra vida amorosa, la mayoría le pone buena nota. En general nos sentimos bastante amados. El estudio revela que más del 80% de las personas se sienten amadas, y el 66% están satisfechas con su vida sexual.

Los Millenials y Baby Boombers se colocan en la cabeza como más satisfechos, seguidos de la generación X y Z. Concretamente los adultos de entre 30 y 40 años responden a la encuesta con puntuaciones más altas que otras franjas de edad.

Pero si salimos a calle a preguntar, algunos dudan que estas respuestas sean del todo ciertas.

Lo que está claro es que en comparación con otros países en cuanto amor, España gana.