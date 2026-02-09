"El deseo no tiene edad": Vanesa Romero reivindica la libertad sexual de los mayores

Miguel Manso 09 FEB 2026 - 14:41h.

La actriz dirige ‘Sexo a los 70’, cortometraje nominado a los Goya tras haber cosechado ya 22 premios

Rompe tabúes sobre la sexualidad y el deseo en la tercera edad a través del “bálsamo” de la comedia.

Vanesa Romero (Alicante, 1978), reconocida por sus icónicos papeles en series como ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’, se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional tras dar el salto definitivo a la dirección cinematográfica. Su segundo cortometraje, titulado ‘Sexo a los 70’, ha logrado una prestigiosa nominación a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor cortometraje de ficción.

La cinta, que ya ha recorrido más de 70 festivales y cosechado 22 premios, narra la historia de Marga, una viuda que redescubre su sexualidad a través de una aplicación de citas. Con un reparto de lujo que incluye a Fernando Colomo, Mamen García y Carlos Sobera, Romero utiliza la comedia como un "bálsamo" para normalizar los cambios físicos y emocionales que acompañan al envejecimiento.

La inspiración para este proyecto nació de una conversación cotidiana con su propia madre, lo que llevó a la directora a investigar sobre el bienestar integral sexual en edades avanzadas. "El deseo no tiene edad", explica en una entrevista con Noticias Cuatro

Más allá de las cámaras, Romero ha consolidado su faceta como escritora con dos libros publicados: ‘Reflexiones de una rubia’ (2016) y ‘Música para Sara’ (2020). Según explica la propia autora, escribir y dirigir son extensiones de su necesidad de crear a través de personajes y plasmar su punto de vista personal en las historias.

El futuro de la alicantina se presenta lleno de nuevos retos; además de continuar su labor como actriz en cine y televisión, ya tiene sobre la mesa planes para rodar su primera película como directora a finales del próximo año. Para Romero, el éxito no reside solo en los premios, sino en el proceso creativo y en la capacidad de su obra para ayudar a que la sociedad empiece a liberarse de prejuicios.