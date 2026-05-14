César García Gascón, Ingeniería Mecánica y de Materiales UPV: "Cada vez hacen más trabajos, pero monótonos"

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Esto ya no es el futuro. Es el presente en muchas empresas, sobre todo, en cadenas de montaje. Robots que son rápidos y rentables. Tardan tres segundos en clasificar paquetes. Su jornada, ininterrumpida, hacen turnos de ocho horas para cubrir las 24 horas del día, informan José Díaz Pando, Toni Ramos y Noemi Bautista.

Se llaman Bob, Frank y Gary. Son tres robots humanoides que clasifican paquetes como lo haría una persona. Ya sean cajas o bolsas. Les dan la vuelta para poner la etiqueta hacia abajo y si se atasca la cinta, lo solucionan. esta empresa insiste en que no quiere demostrar que pueden realizar tareas sin control humano corrigiendo pequeños errores por sí solos. Una escena distópica que nos hace plantear hasta qué punto la tecnología nos sustituirá.

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Además de inteligencia artificial, puede caminar, agacharse, girar, mantener el equilibrio y manipular objetos con sensores táctiles y cámaras. Por ahora estos esclavos robóticos cuestan una barbaridad. Estos no tienen precio al público pero se estima que rondaría los 200.000 euros por unidad. La idea es que a la larga tengan el precio de un coche.

Ya los habíamos visto con tareas cotidianas como poner el lavavajillas o a hacer la cama, pero ahora también pueden con los trabajos más repetitivos y físicos. Para mostrárselo al mundo sus creadores lo están emitiendo en directo en Internet nponiendo en evidencia que todavía no son máquinas perfectas y pierden algún que otro paquete. Se turnan desde hace 18 en un streaming en directo que siguen varios millones de personas.

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César García Gascón, Ingeniería Mecánica y de Materiales UPV considera que "la tecnología avanza de forma exponencial y cada vez serán capaces de hacer más trabajos, pero van a ser trabajos muy monótonos".

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La capacidad de los robots para sustituir algunos trabajos es ya una realidad. Con estos humanoides lo investigan en la Politécnica de Valencia. Juan Ernesto Solanes, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática UPV, "ahora mismo estamos aprendiendo cómo la robótica puede darnos ese valor añadido a las tareas que se hacen en industria".

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Una empresa de fabricación de iluminación de Oviedo en vez de personas con carretilla llevando materiales cuentan con una flota de robots móviles. "Estamos sustituyendo empleos manuales por empleos de automatización de producción y de ingeniería". Pero lejos de reducir personal, la robotización ha ido acompañada de un crecimiento en su plantilla.