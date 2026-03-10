Las palabras de Trump causan efecto en las bolsas, pero el diésel sigue disparado

Cristina Montalvo 10 MAR 2026 - 16:45h.

El impacto de las palabras de Trump logra calmar a las bolsas, pero no baja precios en las gasolineras

Los bandazos de Trump para calmar a los mercados y rebajar el precio del petróleo

El crudo hoy se relaja, pero no con euforía, sino con cautela, porque hay muy pocoa previsibildad. Cae un poco tras los enormes bandazos de ayer. El petróleo subió de forma controlada tras los primeros ataques, alcanzó los 90 dólares en la primera semana del conflicto y ayer se desbocó y rozó los 120. Pero tras las declaraciones de Trump sobre un posible fin de la guerra, cayó a plomo. Ese era su objetivo, no en vano tiene elecciones en breve y la inflación es temida y mucho por el pueblo americano.

A las bajadas de hoy ayuda que la mayor petrolera del mundo de Araba Saudi ha dicho que va a restablecer la mayor parte de sus exportacones de crudo en unos días después de que la guerra haya recortado la producción de los países del golfo en un 6%.

El precio de los carburantes, no baja: el diésel ha subido un 25% desde el inicio de la guerra

Las bolsas también reaccionaron en positivo a las palabras de Trump de ayer. De hecho muchos dicen que son los mercados los que tienen más influencia en las decisiones del presidente de Estados Unidos. Menos efecto han provocado estas palabras en los surtidores, que siguen reflejando el impacto al alza que este conflicto mantiene en el mercado energético.

Hoy sube de nuevo más el diesel que la gasolina. Es ya un 25% más caro que antes de los ataques y si vemos los precios que están pagando las estaciones de servicio por los carburantes podemos deducir que los consumidores también vamos a seguir viendo subir nuestra factura.