Cristina Montalvo 04 MAR 2026 - 16:47h.

¿Cómo podría hacerse realidad ese “embargo comercial' si realmente las palabras de Trump son algo más que una bravuconada?

La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional se ha aplicado con Irán, Rusia o Venezuela.

Compartir







La tensión entre el Gobierno de España y Donald Trump crece hasta tal punto que este ha amenazado con un embargo a España. ¿Cómo podría hacerse realidad ese “embargo comercial' si realmente las palabras de Trump son algo más que una bravuconada?

La amenaza de Trump va más allá de la imposición de un arancel que es un impuesto, legalmente muy difícil de justificar solo para España dentro del bloque comunitario. Un embargo es un paso más allá. Se trata de una prohibición total o parcial de que personas o empresas estadounidenses comercien, contraten o hagan pagos con personas o compañías españolas.

En qué consiste la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional

Expertos de EsadeGEo han explicado a Noticias Cuatro que Estados Unidos podría recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta permite bloquear transacciones económicas ante una amenaza externa inusual y extraordinaria y ordenar un régimen de sanciones.

Es el instrumento típico para detener el comercio con un país y se ha aplicado con Irán, Rusia o Venezuela, pero hacerlo con España sería "extraordinario·. Primero, porque sería dificil justificar una emergencia de este tipo frente a un aliado, y segundo, porque provocaría represalias y un choque sistémico con la Unión Europea.

Pero ya se sabe que con Trump todo es posible. Así que mientras tanto lo mercados, tras dos días de caídas y gran volatilidad se encuentran más en calma.