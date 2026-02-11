Marta Aguirregomezcorta 11 FEB 2026 - 17:06h.

Hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.

Las mujeres representan el 39,6% de los investigadores en España.

Compartir







Hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. En los últimos años ha habido avances, pero sigue habiendo pocas científicas en cátedras y en puestos de alta dirección. Las mujeres representan el 39,6% de los investigadores en España. Pero la autentica diferencia entre hombres y mujeres empieza en la universidad: aunque el 60% de los titulados son mujeres, sólo el 27% son catedráticas.

Y si hablamos de profesiones STEM -matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería- sólo la eligen el 5,5% de las mujeres trabajadoras frente al 13% de los hombres. Y si hablamos de IA sólo 1 de cada 5 investigadores (22%) son mujeres según la ONU.

PUEDE INTERESARTE Diálisis más corta: el cambio de vida para Luis y Marta y otros miles de pacientes

Ya hay iniciativas para fomentar el interés de las niñas en estos sectores. En el Hospital Gregorio Marañón hay talleres donde las jóvenes que han apostado por ello explica cómo es su día a día, una forma de acercar de primera mano la ciencia a las niñas. De demostrarles que las mujeres puede ser un referente en la investigación y fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes. "Nosotras somos ingenieras, y ayudamos a los médicos. Lo que nosotros hacemos en el día a día es ayudarles con los órganos que ellos van a curar u operar, tenerlos en 3D", explican a las pequeñas, informa Asier Baíez.

Lo que nosotros hacemos en el día a día es ayudarles con los órganos que ellos van a curar u operar, tenerlos en 3D

Como dice Miriam Rodríguez, ingeniera biomédica, "para que las niñas puedan entender que pueden aplicar ciencia y tecnología en un hospital. Cada vez hay más mujeres que lideran esa transformación". Algunas niñas cuando se les preguntan, al menos se salen del parámetro normal cuando confiesan que quieren ser... astronautas.

Julia Suárez, directora de la Unidad Genómica del Gregorio Marañón considera que estamos ante puestos de trabajo que hay que dar a conocer en los que cada vez trabajamos más mujeres con puestos más importantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Acudimos a Tecnalia, el mayor centro tecnológico de investigación aplicada en España y del Sur de Europa. En esta empresa el 44% de los investigadores son mujeres, la misma proporción que hay de puestos directivos. Como señala Juncal Alonso, directora de proyectos de I+D Digital "la mitad de las mujeres somos investigadoras en el área digital". Una rara excepción. Las hay como Itziar Aspuru, responsable de Calidad Ambiental, que aún recuerda, "muchas reuniones en las que eres consciente de que eres la única mujer en la mesa". Una realidad que, poco a poco, empieza a cambiar.