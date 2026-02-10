Diálisis más corta: el cambio de vida para Luis y Marta y otros miles de pacientes

Patricia Pereda 10 FEB 2026 - 16:54h.

El Servicio de Nefrologia del Hospital Ramón y Cajal ha publicado el primer ensayo clínico del mundo que avala iniciar la hemodiálisis con dos sesiones semanales.

El Servicio de Nefrologia del Hospital Ramón y Cajal ha publicado el primer ensayo clínico del mundo que avala iniciar la hemodiálisis con dos sesiones semanales, es decir, una menos de lo habitual. Un día menos que marca la diferencia para los pacientes.

Luis todavía recuerda el impacto de escuchar la palabra "diálisis". "Pero como puedo estar tan enfermo. Si yo estaba fuerte", recuerda tras escuchar por primera vez la palabra. Para él, significaba que su enfermedad autoinmune le robaba, definitivamente, la calidad de vida. "Son 4 horas enganchado, tres días no te da tiempo a nada".

Igual que a Marta la diálisis la deja muy cansada, "llegas tarde mareada, no ves a la familia. Es difícil me paso la vida en el hospital".

Durante los últimos 30 años, la hemodiálisis siempre han sido tres días a la semana.

Un ensayo clínico pionero del Hospital Ramon y Cajal avala que empezar la diálisis solo con dos días a la semana es completamente seguro.

La doctora Milagros Fernández Lucas, jefa de Negfrología del Hospital Ramón y Cajal, confirma lo más importante. "Es un tratamiento que on lleva más complicaciones, que no conlleva más medicamentos. Que es seguro. Ahorramos unas 54 sesiones por paciente al año, pero lo más importante es que devolvemos calidad de vida y reducimos la carga de la enfermedad".

Sobre todo para pacientes que aún conservan parte de su función renal. Por eso es mejor empezar con dos sesiones. "Ahorramos 60 sesiones al año por paciente".

Luis ha pasado de tres a dos dias a la semana y lo sabe bien. "Pudo visitar a mi hijo, tener planes...".

Este ensayo es un cambio en sus vidas y en las vidas de los mas de 5.000 pacientes diagnosticados con una enfermedad renal cronica.

Más de 70 pacientes del Puerta de Hierro se 'entrenan' para recibir en casa su diálisis

El Hospital Público Puerta de Hierro de Majadahonda ha impulsado una novedosa unidad de 'entrenamiento' para que los pacientes puedan recibir su tratamiento de diálisis en sus domicilios, Casa Renal, donde más de 70 pacientes aprenden el manejo de los dispositivos que necesitan para garantizar la seguridad del procedimiento.

En concreto, la iniciativa consiste en formar a los pacientes durante un mes como mínimo en el manejo de los dispositivos que requieren para realizar el tratamiento en su propia casa. Esta formación la imparte el personal sanitario de la Unidad de Diálisis Domiciliaria del hospital, integrada por dos facultativos y cuatro profesionales de Enfermería, así como por trabajadores sociales.

La unidad, que comenzó a funcionar en el pasado diciembre pero lleva más de 15 años en marcha, pretende lograr una mejor adaptación a esta modalidad terapéutica y un incremento en la aceptación por parte de las personas que necesitan diálisis. Además, con esta formación, los enfermos pueden resolver dudas para que el tratamiento se realice sin complicaciones.

Actualmente, la Unidad de Diálisis Domiciliaria del Servicio de Nefrología del hospital cuenta con 70 pacientes en tratamiento activo, de los cuales 50 están en diálisis peritoneal y los 20 restantes en hemodiálisis domiciliaria, ha explicado el jefe de Servicio de Nefrología del centro, José Portolés, este martes durante la visita de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, a este recurso.

Para contribuir a esta formación, el centro hospitalario ha amueblado y decorado con sofás y libros, entre otros artículos, tres espacios en la Unidad de Diálisis con el objetivo de que los enfermos se sientan lo más cómodos posible. "Lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida, porque cuando mejor y donde mejor estás es en tu casa, pero siempre monitorizado y controlado por los profesionales de forma remota", ha señalado la consejera.

Asimismo, Matute ha añadido que gracias a esta implantación los usuarios han logrado más autonomía y han reducido sus visitas al centro hospitalario. Por otro lado, ha subrayado la importancia de esta iniciativa pionera, que aunque está inspirada en Estados Unidos, destaca por su "excelencia".