Renfe publica la puntualidad de sus trenes y los retrasos se disparan: lo pagamos todos

Un día en el caos de Rodalíes

Renfe publica sus datos de puntualidad cada mes. Los de Cercanías aún no han visto la luz pero en la alta velocidad, las demoras se están disparando. El accidente de Adamuz, las revisiones de vías y las borrascas han hundido la puntualidad. Solo la mitad de los trenes AVE y de larga distancia de Renfe, el 54%, llegaron en hora en enero, y de media, todos los trenes de largo recorrido llegaron 27 minutos tarde. Es el doble de la demora que sufrieron en diciembre.

Si nos fijamos en la horquilla alta, los que llegaron entre media y una hora tarde, se han cuadruplicado en un mes, casi la quinta parte de los AVE llegaron cerca de una hora tarde. El corte de las vías que unen Madrid y Andalucía a raíz del accidente de Adamuz el 18 de enero, ha hecho que 745 trenes dejen de circular este mes. De hecho, la gran mayoría de las incidencias han sido externas, por accidentes o inundaciones y solo en un 16% la responsabilidad ha sido de la operadora ferroviaria.

Caen un 16% las ventas de billetes de tren tras Adamuz

Los accidentes ferroviarios ocurridos en las últimas semanas han provocado una caída del 16% de las ventas de billetes de tren, según se desprende de un análisis elaborado por Fintonic. En concreto, según dicho estudio a partir de datos reales de consumo de más de 300.000 usuarios de su plataforma, el gasto en este medio de transporte se redujo un 17% en las dos semanas posteriores a estos acontecimientos.

Además, la reacción no solo se refleja en el volumen de gasto, sino también en el tipo de billetes adquiridos, ya que el número de compras cayó un 16%, siendo especialmente significativa la bajada en importes elevados. "Tras el accidente, observamos que los usuarios limitan, sobre todo, las compras de mayor importe, vinculadas a trayectos largos y servicios de alta velocidad", ha indicado la directora de analítica de datos en Fintonic, Clara Echevarría.

Asimismo, las consecuencias económicas presentan diferencias significativas según la edad, lo que se refleja en que los jóvenes de hasta 25 años fueron el grupo que mostró un menor ajuste, con un descenso del gasto de un 8%. En cambio, los mayores de 55 años evidencian más cautela, concentrando la bajada más acusada, del 22%. Por compañías, el impacto ha sido mayor en Iryo y Ouigo, mientras que Renfe, pese a haber sufrido un descenso superior al 15%, se ha visto menos afectada por su mayor capilaridad.

El análisis también revela diferencias notables a nivel territorial. En este sentido, Andalucía registra una caída del gasto superior al 36%, situándose como una de las regiones más afectadas. Por su parte, la Comunidad Valenciana es la que refleja una menor influencia, con una reducción del gasto del 2%. En paralelo, el análisis de la 'fintech' muestra un "fuerte repunte" en las devoluciones.

De hecho, el importe devuelto en las dos semanas posteriores a los accidentes fue casi tres veces superior al registrado en el periodo inmediatamente anterior. No obstante, este comportamiento no fue homogéneo entre los distintos perfiles de usuarios, ya que las devoluciones se concentraron especialmente en los viajeros de entre 35 y 54 años, donde el importe devuelto superó el triple respecto a las semanas previas al accidente. También se observa que la incidencia es más acusada en algunas comunidades, con lo que andaluces, catalanes y madrileños destacan especialmente en el aumento de las devoluciones. En el caso de Andalucía, el importe devuelto tras el accidente fue cinco veces superior.