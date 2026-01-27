Los puntos negros del paro que no cesan: La brecha de las dos Españas, los jóvenes y las mujeres

Beatriz Benayas 27 ENE 2026 - 20:53h.

El último año ha sido el mejor para el empleo en casi dos décadas, pero los puntos negros siguen ahí.

El último año ha sido el mejor para el empleo en casi dos décadas. La tasa de paro ha bajado del 10%. ¿Qué supone ese dato? El nivel más bajo de paro de los últimos 18 años. Nos tenemos que ir hasta 2008 para ver menos paro que ahora. Entonces estalló la burbuja inmobiliaria que disparó el desempleo al 26% en la crisis. Hoy tenemos menos de la mitad de paro.

Estamos mucho mejor, pero no todos. Porque hay puntos negros que no se resuelven así pasen los años. Porque los jóvenes siguen teniendo más del doble de paro que la media del país. El peor dato de Europa, lo que ya es un problema estructural.

Igual que el de la brecha en España entre el norte y el sur. La mitad sur de España sigue con más de un 10% de paro y la norte con menos. Cantabria con un 6% de paro y Andalucía con un 14% marcan los dos extremos.

El paro en mínimos en cualquier caso y el empleo batiendo un nuevo récord. Más de 600.000 empleos se han creado en el último año hasta superar los 22,4 millones de ocupados. Industria, comercio, administrativos y construcción son las áreas que más puestos nuevos han creado. Y buena noticia para el empleo femenino que crece más que el masculino. Hace 20 años, los hombres tenían el 60% de los empleos, ahora un 53% y las mujeres un 46 y pico. Se va equilibrando la balanza laboral, pero ahí sigue.