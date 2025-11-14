El Gobierno se opone a cambiar las indemnizaciones por retrasos de Renfe: por qué

Beatriz Benayas 14 NOV 2025 - 21:59h.

El Gobierno cree que va contra la competencia volver a indemnizar los retrasos en alta velocidad de más de 15 minutos

El Congreso aprueba la ley para acabar con el spam y recuperar los criterios de puntualidad de Renfe

Compartir







El Gobierno planta cara a la enmienda que el PP introdujo ayer para que Renfe vuelva a indemnizar los retrasos en alta velocidad de más de 15 minutos. La ley de movilidad obliga a la empresa a compensar por ello a partir de enero.

Una ventaja para los consumidores y más gasto para Renfe porque ahora mismo los retrasos de sus trenes de alta velocidad se indemnizan igual que los de Ouigo e Iryio. Tienen que llegar una hora tarde para que te devuelvan la mitad del billete y tener hora y media de retraso para recuperar el importe entero.

Así es ahora, pero la ley aprobada ayer marca es que Renfe vuelva a lo de antes de que se liberalizase el sector. Devolver la mitad del billete con solo 15 minutos de demora en vez de 60 y todo el billete con solo media hora de retraso.

Esto supondría indemnizar a los pasajeros de uno de cada cinco trenes de alta velocidad de Renfe. Los que llegan más de 15 minutos tarde cuando actualmente solo se indemniza a tres de cada 100, los que llegan más de una hora tarde. El ministro ya ha dicho que ya veremos porque este cambio vulnera la competencia.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez renueva su imagen y busca acercarse a los jóvenes a través de la música y TikTok

Una imagen que se ha repetido mucho en los últimos meses. Miles de pasajeros tirados en las estaciones Unos retrasos que provocan pérdidas importantes, "hasta empleos" y los usuarios quieren más puntualidad porque cuando hay retrasos se esperan soluciones. "Con lo que valen los billetes esperamos puntualidad o que devuelvan el dinero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En 2023, Renfe pagó 42 millones de euros en indemnizaciones, una cifra que este año ha bajado hasta los 12 millones y medio. Y en 2026 la nueva norma no se aplicará a otras compañías, algo con lo que no están de acuerdo los ciudadanos que creen que todas deberían pagar por los retrasos. Esto a Renfe le parece discriminatorio. David López Jurista "Maragall Abogados" señala que en un sector que está liberalizado, con lo cual no existe la diferenciación entre público y privado, con lo que todos deberían tener las mismas normativas".

Desde el Gobierno lo tienen claro. "Ahora hay tres operadores, lo que no puede hacer una ley es que un operador tenga un compromiso de puntualidad y el resto no".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El secretario general del PP, Miguel Tellado, le responde también a su manera. Le dice que cumpla" con la ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Congreso, que incluye indemnizar por los retrasos en AVE. Según ha recalcado, "un ministro tiene que cumplir y hacer cumplir la ley".

"¿Qué es eso de que un ministro anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, que van a buscar la forma de no cumplirla? ¿Pero qué Gobierno tenemos en España? ¿Pero qué Gobierno de vagos y maleantes preside Pedro Sánchez?, ha exclamado.

Puente cuestionó este jueves la eficacia que tendrá la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible obligando a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, recordando que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia. Por su parte, Renfe rechazó volver a las indemnizaciones de 15 minutos de retraso y tildó de "populista" la medida.

Y no solo los retrasos, a los españoles no les gustan los precios

El precio es la principal factor de insatisfacción para casi todos los servicios ferroviarios de alta velocidad en España, ya que los viajeros descontentos en los trenes AVE de Renfe fueron el 36% en el segundo trimestre del año, mientras que en Avlo y Avant el porcentaje fue del 27,4% y 31,4%, respectivamente.

Así se desprende de una nueva edición del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que destaca que, en el caso de Ouigo e Iryo, los usuarios insatisfechos fueron sobre todo con la frecuencia de los trenes (19%) y con el precio (18,9%).

Para los trenes de larga distancia convencional, los factores con más descontentos fueron el precio (29,8%), la frecuencia (26,4%) y la puntualidad (26,4%). Además, la frecuencia y la puntualidad fueron los factores con mayor porcentaje de descontentos en los servicios de cercanías y media distancia. En ambos casos, por encima del 30% y para cercanías casi alcanzando el 40%.

Los AVE de Renfe, los mejor valorados

En general, los trenes de alta velocidad AVE de Renfe son los mejor valorados por los españoles, con una satisfacción del 58%, seguidos de Ouigo e Iryo (56%), Avlo (53%) y Avant (48%). En un contexto de peor valoración del servicio ferroviario en España, los trenes de larga distancia convencional, media distancia y cercanías obtuvieron las peores valoraciones positivas, en torno al 40%.

En comparación con el segundo trimestre del 2024, el porcentaje de usuarios que presentaron reclamaciones aumentó para los trenes de media distancia convencional, Avant, AVE, Avlo y también para Ouigo y Iryo entre abril y junio de este año. Además, por número, los trenes de larga distancia convencional fueron los que menos quejas acumularon (8,6%), mientras que los AVE fueron los que más (16,4%). Los otros servicios de alta velocidad (Ouigo e Iryo), Avlo, Avant y los servicios de cercanías tuvieron alrededor de un 12-13% de usuarios que reclamaron.

Asimismo, los transportes ferroviarios en los que más crecieron las reclamaciones fueron Avlo (+6,4 puntos), AVE (+6,3 puntos) y Avant (+6,2 puntos).

Durante el último año, el 16,9% de los españoles viajó en trenes AVE al menos una vez, mientras que los servicios de Avlo y Avant alcanzaron un porcentaje de usuarios del 11,6% y 12,5%, respectivamente. De su lado, el servicio operado por Ouigo e Iryo llegó al 13%. Con la excepción de los servicios de cercanías, la mayoría de los usuarios de tren viajaron con poca frecuencia, es decir, en una o pocas ocasiones al año, según el estudio.