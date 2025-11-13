El Congreso aprueba la ley para acabar con el spam y recuperar los criterios de puntualidad de Renfe

Beatriz Benayas 13 NOV 2025 - 21:56h.

La ley de atención a la clientela, pretende acabar con las llamadas spam que recibimos insistentemente en el móvil

La ley de Movilidad Sostenible recupera los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe.

Compartir







Junts se ha abstenido para rechazar una enmienda del PP, dentro de la Ley de Movilidad, que pretendía frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares dando así su apoyo al Gobierno. Y también lo ha hecho dando su respaldo a La ley de Atención a la Clientela, que ha salido adelante con el sí de Junts.

El pleno del Congreso ha aprobado también algunas de las enmiendas más relevantes que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, que el ministro Óscar Puente había modificado el pasado 1 de julio.

Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de hasta entonces), y el 50 % con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes).

Renfe evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las compensaciones vigentes, que defiende que son las más ventajosas del sector para los usuarios, y señala que unas diferentes a las actuales dejarían a la compañía en inferioridad de condiciones respecto a sus competidores.

Acabar con los spam

La segunda norma aprobada hoy, la ley de atención a la clientela, pretende acabar con las llamadas spam que recibimos insistentemente en el móvil y también con otros abusos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Con las esperas eternas para que te atienda la compañía de teléfono, luz, gas o el banco. De quedarnos colgados esperando mientras suena un hilo musical en teoría, pasaremos a ser atendidos en máximo tres minutos que es lo que fija esta ley. Además, no podrán cortarnos la llamadas mientras esperamos como hacen ahora y podremos exigir que nos atienda un operador y no una máquina.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Nuestro banco o aseguradora no podrá aprovechar cuando llamemos por una incidencia para ofrecernos un producto y por otro, si una empresa nos contacta sin nuestro permiso y contratamos algo que luego no queremos, el contrato será nulo. Es un intento más de protegernos del bombardeo telefónico que ya se reguló, pero sin éxito. Las empresas de suministros, bancos y transporte que no cumplan tendrán multas de 100.000 euros con esta ley que lleva tramitándose más de año y medio y que entrará en vigor previsiblemente en enero.