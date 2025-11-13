El Gobierno tranquiliza: no nos vamos a quedar sin huevos, pero serán más caros

Cristina Montalvo 13 NOV 2025 - 18:56h.

En los últimos años está creciendo más lo que consumimos que la producción de huevos.

El Gobierno refuerza las medidas par prevenir la expansión de la gripe aviar, pero garantiza el abastecimiento de huevos.

Compartir







El Gobierno refuerza las medidas par prevenir la expansión de la gripe aviar. Desde hoy tienen que confinarse en toda España las aves de corral que se crían al aire libre.

La prohibición de que las aves permanecieran en el exterior ya se había decretado este mismo lunes para zonas consideradas de especial riesgo en más de un millar de municipios, pero tres días después se aplica a todo el territorio y a todo tipo de granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor.

Todo ante un aumento del riesgo de que se extienda viendo cómo van los focos del virus notificados en Europa, los puntos donde se localizan y los movimientos de aves silvestres.

Cristina Montalvo de Noticias Cuatro, analiza los efectos que puede tener esta decisión.

Estas medidas y el avance del virus. ¿van a tener impacto en el mercado, lo vamos a notar los consumidores?

No se esperan problemas en el abastecimiento no de huevos ni de carne de ave. Solo el 3% de la carne de pollo en España se realizan en el exterior así que, por ahí, poco impacto. Más elevado es el de los huevos, porque el porcentaje de gallinas ponedoras que se crían fuera de jaulas es mucho más alto y el impacto, en precios, podría producirse, aunque hoy el Gobierno dice que ese incremento, que ya venimos viendo estaría relacionado con otros aspectos.

¿Con cuáles?

Con un aumento de la demanda por encima de la oferta. En los últimos años está creciendo más lo que consumimos que la producción de huevos. Fuentes del Ministerio de Agricultura han señalado que se puede haber un impacto en el precio, pero no por estas medidas de protección, sino con la situación de la gripe aviar en toda Europa.