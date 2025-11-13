El 15% de los encuestados ya utiliza el teléfono móvil como principal medio de pago, un porcentaje que crece cada año

Ni las tarjetas, ni las aplicaciones móviles, ni los pagos instantáneos han logrado destronar al efectivo. Más del 57% de los españoles sigue pagando con dinero físico, según los últimos datos sobre hábitos de consumo, aunque las nuevas tecnologías van ganando terreno, especialmente entre los más jóvenes.

El uso del efectivo sigue siendo mayoritario, sobre todo entre las personas de más edad. Ana, de 81 años, lo tiene claro: “Estoy acostumbrada a llevar siempre dinero”, dice mientras muestra su monedero. Forma parte de ese 57% de la población que paga principalmente en efectivo, un hábito que se mantiene especialmente entre quienes superan los 55 años.

“Si llevo efectivo, suelo pagar en efectivo”, añade Ana, convencida de que el dinero físico da más control sobre los gastos y una mayor sensación de seguridad.

La tarjeta, la alternativa más extendida

Entre los 35 y 54 años, la tarjeta de crédito o débito es la opción más usada. Vanessa, de 44 años, lo resume así: “Sacar dinero físico, yo lo hago una vez al mes y ya está, y a pagar con tarjeta”. La comodidad es el principal motivo que alegan quienes optan por este método: “Es lo más cómodo, al final es un clic y ya”, añade.

Las tarjetas se mantienen como el segundo método de pago más utilizado en España, y aunque el efectivo sigue dominando, su uso ha ido descendiendo progresivamente en los últimos años.

Entre los más jóvenes, la tendencia es distinta. Cintia, de 24 años, apenas usa billetes o monedas. “Solo tienes que pulsar un botón y ya la tarjeta se te activa. Es más práctico”, explica mientras paga con su móvil.

Los datos reflejan esta transformación: el 15% de los encuestados ya utiliza el teléfono móvil como principal medio de pago, un porcentaje que crece cada año. “Pulsar los botones y ya está, no hace falta ni sacar la cartera ni metálicos”, cuenta Cintia, que representa a una generación cada vez más digital y sin efectivo.

Bizum y los nuevos métodos de pago ganan terreno

Y aunque todavía tienen una presencia limitada, las plataformas de pago instantáneo como Bizum se consolidan como una herramienta cotidiana, especialmente entre los jóvenes y en pequeños pagos entre amigos o familiares.

A pesar del auge de las tarjetas y los pagos móviles, el efectivo sigue siendo el método de pago más común en España, aunque pierde posiciones cada año. La tendencia apunta hacia una sociedad cada vez más digital, pero de momento, el monedero tradicional aún resiste.

El dinero en metálico, por ahora, sigue siendo el rey.