Musk bailaba ante la junta de accionistas de Tesla y no es para menos

Beatriz Benayas 07 NOV 2025 - 21:19h.

Elon Musk ganará siete veces el gasto público anual en Sanidad.

Ganará casi el doble del presupuesto que tiene nuestro país para todo un año.

Compartir







Y casi seis meses después de su adiós a la Casa Blanca, Elon Musk, el hombre más rico del mundo va a serlo todavía más. Los accionistas de Tesla aprobaron el paquete salarial para el director ejecutivo Elon Musk --valorado en hasta 1 billón de dólares durante la próxima década (más de 866.000 millones de euros)--, tras la votación celebrada en la junta general accionistas del fabricante norteamericano celebrada este jueves.

En la asamblea general, más del 75% de las acciones de Tesla votaron a favor del histórico paquete salarial, pese a que en las horas previas esta medida fue bastante cuestionada por algunos de sus grandes grupos inversores, como el fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management.

La aprobación representa un respaldo a la visión de su consejero delegado Elon Musk de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en una potencia de inteligencia artificial y robótica.

En detalle, esta operación consta de 12 objetivos, de los cuales cada uno tiene una serie de premisas financieras y en términos de resultados, que en función del desempeño pueden dar lugar a la concesión de un mayor número acciones del grupo a Elon Musk.

PUEDE INTERESARTE El día de recogida de alimentos ayuda ya a gente con trabajos precarios y mayores de 50 con hipoteca

Entre ellos, se encuentran que Tesla tenga un capital valorado en 8,5 billones de dólares (7,35 billones de euros) en comparación con aproximadamente 1 billón de dólares en la actualidad y la venta de 20 millones de vehículos (la compañía fabricó su vehículo número 8 millones en junio).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Si logra estos objetivos en el plazo establecido, Elon Musk podría recibir hasta el 12% del capital social actual y controlar entre el 25% y el 29% de Tesla. Hasta septiembre, Musk poseía aproximadamente el 12,4%.

Musk bailaba ante la junta de accionistas de Tesla y no es para menos

Musk bailaba ante la junta de accionistas de Tesla tras dar luz verde a su subida salarial. Y no era para menos. La cifra es tan grande que cuesta imaginar a cuánto equivale. Por eso en Noticias Cuatro hemos hecho las cuentas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Esa cantidad de millones es casi el doble del presupuesto que tiene nuestro país para todo un año.

Es cuatro veces lo que cobran todos los pensionistas españoles al año.

Siete veces el gasto público anual en Sanidad y si dividimos el futuro sueldo de Musk entre el sueldo medio de un español que son 28.000 euros, nos salen 27 millones de sueldos medios de ciudadanos españoles.

Eso respecto al común de los mortales. pero si lo comparamos con el patrimonio del hombre más rico de España, Amancio Ortega, Musk va a cobrar siete veces más.