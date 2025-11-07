EspecifIcamos las recomendaciones para los ciudadanos españoles que viajen a EEUU.

El tráfico aéreo de EEUU sufre retrasos y cancelaciones que, por el momento, no afectan a España.

Estados Unidos ha tenido que reducir el tráfico aéreo por el cierre de la Administración más largo de la historia. Solo hoy hay más de 2.500 vuelos afectados. La falta de controladores aéreos, que no van a trabajar porque no les pagan su sueldo, ha obligado al gobierno de Trump a tomar esta decisión. Algo que va a afectar no solo a los vuelos nacionales, también a los internacionales.

Esta situación ¿está afectando a los viajeros españoles? Carla Infiesta informa desde el aeropuerto de Barajas. "No. Realmente los verdaderos afectaos, los que deberían enfrentarse a esos retrasos, cancelaciones o situaciones inesperadas son los usuarios que una vez lleguen a EEUU tengan que hacer escala o coger otro vuelo. Por eso las agencias insisten y recomiendan comprobar el vuelo, viajar con un seguro y llegar al aeropuertos con tres horas de adelanto. En Barajas no se han presentado problemas ni incidencias y se confirma que en estos momentos solo se producen incidencias en los vuelos internos de EEUU. De hecho, los 37 vuelos previstos desde Barajas han salido con éxito, algo que se prevé continúe el resto de la semana".

13.000 Controladores aéreos trabajan sin cobrar en EEUU

Los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Dallas llevan semanas sin cobrar. Son trabajadores esenciales y no pueden dejar de trabajar. "Es estresante porque hay mucha incertidumbre. Ojalá se pusieran las pilas para que todos podamos trabajar para el pueblo estadounidense", comentan.

Muchos han comenzado a acogerse a bajas médicas. La ausencia también se nota en las torres de control, 13.000 controladores aéreos trabajan sin cobrar. "Me parece increíble que los controladores aéreos tengan que trabajar sin cobrar durante todo este tiempo", señalan los ciudadanos.

La Agencia Federal de Aviación ha recortado los vuelos desde esta mañana un 4% por la escasez de personal. Unos 1.200 vuelos se han cancelado afectando a unos 120.000 pasajeros cada día. Algunos aeropuertos han reducido sus vuelos en un 10% por la escasez de personal y algunos días se han registrado casi 9.000 vuelos demorados en un solo día. Los pasajeros se muestran tan hartos como frustrados.

Llegan navidades y Acción de Gracias, fechas en las que se intensifican los vuelos internos pero también los que van y vienen de Europa.

"Está afectando. Está afectando y sobretodo a vuelos que van a Nueva York", alerta Carmen Vara, de la agencia de viajes Travelist.

"La gente es reacia a ir a un sitio donde hay problemas", señala Ana de la Agencia de Viajes Vintage.

El cierre del gobierno se produjo el 1 de octubre y sin acuerdo para presupuestos esto solo puede ir a peor, El propio Departamento de Transporte ha avisado que el cierre podría causar un "desastre" en los desplazamientos de millones de personas.