El día de recogida de alimentos ayuda ya a gente con trabajos precarios y mayores de 50 con hipoteca

Marta Aguirregomezcorta 07 NOV 2025 - 18:48h.

75.000 voluntarios de toda España, con sus chalecos azules, se movilizan ya para esta campaña

Suben las familias que necesitan cobrar ya el ingreso mínimo vital.

Desde hoy se pone en marcha la campaña solidaria más grande del año, la gran recogida del Banco de Alimentos que da de comer a alrededor de un millón y medio de personas.

Si atendemos al perfil de los que van a los bancos la mayoría son inmigrantes y mujeres con hijos a su cargo, de familias monoparentales y muchos trabajadores con sueldos precarios que no llegan a fin de mes.

Dentro de esta radiografía también se incluye a personas de 50 años con hipotecas que nunca pensaron que iba a acabar en un banco de alimentos.

75.000 voluntarios se visten hoy con sus chalecos azules

Lo que vemos con cajas enormes llenas de alimentos donados por clientes que van a la compra. Y es que esta gran recogida acaba de arrancar en más de 11.000 supermercados de toda España. Y hace falta. Porque la pobreza severa en España afecta a mas de 4,3 millones de personas en España. según Cáritas, cuyo último informe al respecto es demoledor.

Aumenta los hogares que necesitan el ingreso mínimo vital

Una recogida más necesaria que nunca porque cada vez hay más hogares que no llegan a fin de mes. Hoy hemos conocido que ha aumentado mucho el número de familias que cobran el Ingreso Mínimo Vital en el último año. En concreto un 19%. Lo están cobrando más de 773.000 hogares, que son 2 millones 300.000 personas. El 68% de ellos son familias con menores de edad y el 17% son monomarentales, mujeres que crían solas a sus hijos. Y los que cobran, la cuantía de la prestación, es de 487 euros al mes de media.