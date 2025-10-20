Redsys sufre una caída que impedía pagar con tarjeta, pero ya se ha recuperado el sistema

Redsys informa en un comunicado que ya han recuperado la posibilidad de pagos con tarjeta.

La caída temporal que impedía hacer pagos con tarjeta a través de esta plataforma se ha producido por un problema puntual.

Redsys, la principal compañía que gestiona el sistema de procesamiento de pagos en España, ha sufrido este lunes una caída temporal de sus sistemas por una incidencia puntual en la infraestructura de comunicación, aunque ya se han recuperado totalmente, ha informado en un comunicado.

La caída temporal que impedía hacer pagos con tarjeta a través de esta plataforma se ha producido por un problema puntual y parcial en la infraestructura de comunicaciones.

Redsys ha señalado que su equipo técnico ha detectado y resuelto la incidencia en un breve plazo de tiempo y el servicio se encuentra ya operativo, después de que la caída haya afectado de forma limitada a algunas operaciones de pago durante el periodo de la interrupción.

La compañía ha lamentado las molestias ocasionadas a los clientes, entidades financieras y comercios.

Redsys ha explicado que ha sido un incidente aislado no vinculado con ninguna otra avería ni con factores externos ocurridos durante el día de hoy, en que una caída de la nube de Amazon ha provocado fallos en cientos de webs y aplicaciones por todo el mundo, aunque la tecnológica ya informado de que ha recuperado la mayoría de sus servicios.

En noviembre de 2023, la plataforma de pagos Redsys sufrió una caída durante un sábado, que impidió durante parte de la mañana de ese día pagar con tarjeta hasta que se restableció.