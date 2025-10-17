Los asturianos salen a la calle contra el peaje del Huerna, de 15,60 euros: "Es una estafa"

La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que le llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66.

El ministro de Transportes explica que cancelar esa concesión tendría consecuencias jurídicas y económicas inasumibles

Quienes la usan a diario están tan hartos de pagarlo que algunos han tomado medidas tan drásticas como esta: destrozar una cabina con una excavadora en IA. No extraña, ante uno de los peajes más caros de España: nada menos que 15,60 euros. Noemí Bautista cruza para Noticias Cuatro uno de los peajes más polémicos de toda España.

"Un abuso y una estafa", son las primeras impresiones que encuentra. Esta autopista del Huerna, AP-66, fue construida por una empresa privada. A cambio, cobraban un peaje que debería haber terminado en el 2021. En el año 2000 el gobierno de Aznar decidió ampliarlo hasta 2050. Ahora, el ministro de Transportes explica que cancelar esa concesión tendría consecuencias jurídicas y económicas inasumibles. Pero sus usuarios creen que "está más que amortizado.

Óscar Puente, ministro de Transportes, dice que quitar esta concesión tiene un contenido económico y jurídico que "nosotros no podemos afrontar en este momento". La gente le responde. "Todo el día echándose la pelota uno a otro y deberían tomar una decisión por consenso". Pero mientras se llega a ese consenso cada día pasan por aquí más de 10.000 coches. Así que toca protestar. Y lo han hecho.

5.000 personas protestan en las calles y la UE amenaza

Varios miles de personas se han manifestado este viernes en el centro de Oviedo, convocadas por cerca de una treintena de organizaciones políticas, sociales y económicas, para exigir la supresión del peaje de la autopista AP-66, conocido como el Huerna y que une Asturias con León. "Es una vergüenza".

La manifestación ha comenzado pasadas las 17:30 horas en la estación de tren de Oviedo y ha continuado por la céntrica calle Uría de la capital del Principado hasta finalizar en la Plaza de la Escandalera, donde se ha leído un manifiesto en defensa de la supresión del peaje tras el reciente dictamen de la Comisión Europea, que ha concluido que la prórroga acordada en el año 2000 incumplió la normativa comunitaria.

La protesta ha sido impulsada por las organizaciones que integran la Alianza por las Infraestructuras del Principado bajo el lema 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna' y en ella han participado, entre otros, el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y miembros de su Gobierno, representantes de los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal, así como responsables de organizaciones empresariales y sociales.

La manifestación, que según la Policía ha congregado a unas 5.000 personas, se ha celebrado justo cuando se cumplen cuatro años de la fecha inicialmente prevista para la finalización del peaje del Huerna antes de que el Gobierno del PP acordara su prórroga hasta 2050.

España extendió en el año 2000 las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos, de acuerdo al dictamen de la Comisión Europea.