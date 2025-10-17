Cristina Montalvo 17 OCT 2025 - 19:30h.

El mercado no esperaba una aceptación tan baja de la OPA del BBVA sobre el Sabadell.

Reacciones al fracaso de la OPA: el BBVA sube en bolsa y el Sabadell, cae

El mercado no esperaba una aceptación tan baja de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El BBVA ha subido este viernes un 5,98 % y el Sabadell ha bajado un 6,78 % en la primera sesión bursátil tras el fracaso de la opa que la entidad vasca había lanzado sobre el banco catalán. La subida del BBVA ha sido la más acusada del IBEX 35, mientras que el Sabadell se ha anotado el mayor descenso del selectivo.

Las acciones del BBVA, que han llegado a repuntar un 10,6 %, han cerrado la sesión en 16,655 euros. En lo que va de año, acumulan una revalorización del 83,15 %. Los títulos del Sabadell, que han retrocedido hasta un 9,6 % en algunos momentos, han terminado en 3,01 euros, aunque desde el 1 de enero han incrementado su valor un 67,8 %.

Cristina Montalvo analiza el resultado de la OPA.

Lo primero, el resultado, que ha sorprendido, sí, por ajustado. La aceptación no ha llegado ni al 26%. Pero los bancos están haciendo lo que se preveía que iban a hacer en este escenario de no a la OPA. El BBVA se ha disparado, porque ahora el banco puede optar por mejorar el dividendo o realizar recompras de capital. El Sabadell celebra el resultado, pero cae en bolsa, y es que los analistas ya habían avisado de que estaba cotizando con una prima por esa operación de compra y que podría caer hasta un 10% si está como ha sido, no se producía.

¿Por qué ha fracasado?

En los análisis se manejan varias opciones. La primera, el precio. El Sabadell siempre ha defendido que la oferta minusvaloraba el potencial del banco aunque hoy el BBVA ha defendido que era atractivo y que era al que tenía sentido esta operación.

Lo segundo. Parece que habría pesado bastante esa opción de una segunda OPA, en efectivo, a que parte del accionariado habría preferido esperar.

El Sabadell dice que ha pesado otra, una tercera pues, el apego al territorio de sus accionistas.

A pesar de que hasta el Financial Times dice hoy que el resultado de la OPA ha sido humillante para los ejecutivos del BBVA su presidente se resiste a hablar de fracaso.

Más allá de la alegría en el banco catalán tanto los sindicatos como las asociaciones de usuarios de banca se han mostrado satisfechos con el rechazo de los accionistas a la OPA.

Dicen que se una buena noticia para la competencia en el sector bancario y también para el empleo en las oficinas de ambos bancos.