Reacciones al fracaso de la OPA: el BBVA sube en bolsa y el Sabadell, cae

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha agradecido también "la confianza de los accionistas de manera masiva"

El presidente del BBVA defiende que su cargo depende de la marcha del banco y no de la opa

Compartir







En el Banco Sabadell celebran como una victoria el fin de la OPA su presidente ha agradecido la fidelidad de los pequeños accionistas, informa Lorelei Esteban.

El jueves por la noche se conoció el resultado de la OPA de BBVA, a la que solo acudieron accionistas dueños del 25,5% de los derechos de voto del banco. Esto no solo estaba por debajo del 50% necesario para que la OPA tuviera efecto, sino también por debajo del 30%, que era el umbral que abría la posibilidad a quedarse con el capital que había acudido y lanzar una segunda OPA.

Según varios analistas, este era el escenario menos probable. Tampoco estimaban que BBVA fuese a alcanzar más del 50% de aceptación; en cambio, creían que se quedaría entre un 30% y un 50%, lo que habría obligado a BBVA a lanzar una segunda OPA en efectivo, o con alternativa en efectivo, por la totalidad del capital que no controlase y a un precio equitativo.

El Ibex ha reaccionado ante este resultado con una subida del BBVA (+5,98%), que ha liderado las subidas de la jornada y una bajada del Sabadell (6,78%), que también ha liderado las bajadas. Banco Santander (-3,36%), CaixaBank (-3,12%) y ACS (-2,84%) también han bajado hoy.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El Gobierno, satisfecho

Una buena noticia para Cataluña, según el President de la Generalitat, Salvador Illa por el carácter hostil de la OPA sobre el banco catalán. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que de ejecutarse habría tenido efectos negativos sobre el empleo.

Illa siempre ha apostado porque el banco catalán siguiese siendo independiente. Apunta a que en la decisión de los accionistas ha habido razones no solo financieras. Satisfechos también los independentistas. Puigdemont ha señalado en X que "el intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el principio puso condiciones estrictas para esa OPA escudándose en el interés general organizó, hasta una consulta pública, se queda hoy en el respeto.

Y el PP afea al Gobierno que quisiera entrometerse en la OPA. "Ha sido el desenlace de una operación empresarial con tintes políticos".

Qué pasará ahora

Tras el fracaso de la operación, BBVA anunció que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario. A corto plazo, el BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas.

El próximo 31 de octubre, el banco iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros y el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros. Adicionalmente, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), el banco pondrá en marcha otra recompra de acciones "significativa".

Por su parte, el Sabadell ha reafirmado este viernes que mantendrá el plan estratégico presentado en julio, uno de los principales argumentos esgrimidos para instar a los accionistas a rechazar la opa, y que contempla una retribución de 6.450 millones de euros hasta 2027, equivalente a cerca del 40 % de su valor actual en bolsa.

Los analistas de Jefferies creen que la dirección del BBVA se centrará ahora en "dejar el mejor sabor de boca posible" mediante la retribución al accionista. En su opinión, el fracaso de la opa hará que el mercado se centre en lo que consideran "una historia atractiva por sí misma", ya que BBVA cuenta con una "combinación excepcional de un alto RoTE, un crecimiento de activos superior a la media y una sólida capacidad de distribución".

De acuerdo con sus cálculos, BBVA alcanzará el RoTE (una de las ratios que miden la rentabilidad) "más alto entre los principales bancos de la Unión Europea (UE) en 2027, con un 22 % aproximadamente, unos 700 puntos básicos por encima de la media del sector". "Si bien la operación se percibió en general como una buena estrategia para BBVA a largo plazo, pero un lastre a corto plazo, dada la oposición política y el retraso en las sinergias durante el periodo de tres años sin fusión, es lógico suponer que ahora ocurre lo contrario", explican.

Los analistas Manuel Pinto y Antonio Castelo (iBroker) han mostrado su "sorpresa" por que BBVA no haya llegado al umbral del 30 %, lo que cierra un "capítulo" en torno a la opa y deja dos caminos distintos para ambas entidades.

Para Castelo, el BBVA no tiene ya que ampliar capital y puede "premiar" al accionista con dividendos y recompras de acciones, "que es parte de lo que muestra la subida" de este viernes en Bolsa, mientras que el Sabadell queda como un banco "más pequeño y regional", tras la venta de TSB y la obligación e seguir remunerando.

Por su parte, Pinto ha insistido en que una de las notas más sorprendentes ha llegado del inversor institucional, pues consideraba que podría haber dado "un mayor apoyo" al BBVA, aunque, como Castelo, ve que tiene "un camino positivo en el corto plazo" al poder distribuir su capital excedente.

Respecto al futuro de la entidad catalana, ha comentado que lo ha hecho "excelente" con tipos altos, pero en entornos de tipos más bajos "es cuando Sabadell ha sufrido mucho más que BBVA, precisamente por la diversificación de BBVA en otros países".

Castelo subraya que otro de los perdedores es "el sistema financiero español, que pierde una oportunidad de crear un superbanco, que es lo que se pide desde el Banco Central Europeo (BCE).

Así lo ven desde el Sabadell y el BBVA

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que el resultado de la oferta pública de adquisición (OPA) le "complace mucho" y ha agradecido el apoyo recibido por parte de entidades como la Cámara de Barcelona, Foment del Treball o Pimec, entre otras, durante el proceso. Lo ha dicho este viernes en un brindis con el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu.

Oliu ha agradecido también "la confianza de los accionistas de manera masiva" y ha destacado que Banco Sabadell es "fundamental" por su foco en Cataluña y España, y en las pymes.

El presidente el banco, que ha dicho que es momento de celebrar "de forma moderada" el resultado de la OPA, ha recordado que desde el inicio defendieron que ambos bancos podía crear más valor de forma separada. Ha añadido que a partir de ahora tienen la responsabilidad de cumplir las expectativas que los clientes han puesto durante este tiempo. "Somos un banco de clientes, fundamental para la estructura económica y financiera de Cataluña, y seguiremos así. Es un banco que lo hacemos desde hace 140 años y seguiremos haciéndolo", ha añadido.

Josep Oliu, también ha informado de que David Martínez, que posee el 3,86% del capital de la entidad catalana y que anunció su intención de acudir a la OPA de BBVA, continúa siendo accionista y consejero del banco tras el fracaso de la oferta. La aceptación por parte de Martínez de la OPA de BBVA, tras la mejora del precio que aplicó el banco vasco, supuso una serie de críticas por parte de los primeros espadas de la entidad catalana.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha insistido este viernes en que su continuidad al frente del banco no estaba ligada al resultado de la OPA ,sino que debe depender más de la trayectoria del grupo en cuanto a resultados y generación de valor para los accionistas.

Bajo esas métricas, ha destacado en una entrevista con EFE, los resultados son "muy buenos" desde diciembre de 2018, desde que Onur Genç es consejero delegado y él presidente, pues en ese tiempo cada accionista del BBVA ha multiplicado por cinco su inversión. "Es una evolución muy superior a la que ha tenido la media de la banca europea, que ha multiplicado por algo más de 3; o la media de la banca española, que también ha multiplicado por algo más de 3", ha añadido.

En su opinión, con esa trayectoria tiene la confianza de los accionistas, que también la demostraron en marzo, cuando el presidente del BBVA renovó su mandato.

En cuanto al resultado de la OPA, Torres ha reiterado que hay que respetar la decisión de los accionistas del Sabadell y ha subrayado que el proceso ha sido dirigido por el consejo de administración desde el principio. Obviamente él es el presidente de este órgano, pero ha puesto el foco en que ha sido el consejo "de forma unánime" quien ha tomado todas las decisiones y respalda "completamente" el proyecto, el plan estratégico y al equipo directivo.

"Mi responsabilidad al frente del banco era intentar impulsar una operación como ésta, intentar una operación que tiene mucho sentido estratégico y financiero", ha añadido.

El banquero ha abogado por "desdramatizar" el resultado de la OPA y ha señalado que el BBVA continuará "mirando hacia adelante", con la ventaja de que el banco, según sus palabras, está "en un gran momento, con unos resultados que desde hace ya varios años continúan batiendo récords".

El plan estratégico del BBVA prevé que el banco gane 48.000 millones de euros en cuatro años y cuente con 36.000 millones de capital disponible para devolver a sus accionistas en ese mismo periodo, de los que 13.000 millones serán en el corto plazo.