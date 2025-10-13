Nos vamos de txikiteo por los minibares del País Vasco

El "txikiteo" es una costumbre del País Vasco que consiste en ir de bar en bar bebiendo pequeñas dosis de vino (txikitos) o cerveza (zuritos) de pie y de forma informal.

El txiquiteo, la costumbre arraigada en Euskadi de irse de vinos hizo que proliferaran muchas tabernas y bares pequeños, en algunos casos pequeñísimos. Bares de no mas de 20 metros cuadrados en los que llenar el aforo es fácil y es rentable, informan M. Larrinaga, E. Galdós y A. Bailez.

A Mariluz. del bar Indarra, de 20 metros cuadrados y aforo para seis personas, le bastan unos pocos metros para sus clientes.

Poco más espacio tiene el bar Zuloa, donde Txema reconoce que no llegan a los 30 metros. Elizane, del bar Zuloa tiene un aforo de 15 personas.

Aunque tengan menos capacidad, las cuentas salen. Al ser más pequeños pagan mucho menos de alquiler y tienen una clientela familiar.

Txema, del bar Zuloa reconoce que intenta buscar rentabilidad por otras vías: " abrimos pronto, damos desayunos…". Mariluz, del bar Indarra, tiene un as en la manga, estar en una zona privilegiada por unos 1.500-2.000 al mes. Elisabeth, del Café Areilza Berria, cree que es un buen negocio para un matrimonio "tal y como están las cosas ahora. Además aquí se le llama a la gente por su nombre".

Eliana, del bar Maitagarri reconoce que "cuando hace malo se limita mucho pero la terraza es lo más fundamental" aunque aquí 15 o 20 personas es llenar el bar.

Como dicen algunos clientes, en algunas bares grandes te encuentras muy solo, pero aquí cuando hay dos o tres personas hay más ambiente.