Marta Egea 29 SEP 2025 - 10:00h.

Renegociar las condiciones de tu hipoteca en el banco puede ser clave para reducir la cuota mensual y evitar un sobreendeudamiento

En los últimos años, donde la inflación sigue presionando los precios y los tipos de interés se han mantenido en niveles elevados durante los dos últimos años, muchas familias españolas se enfrentan a una realidad financiera cada vez más dura. Uno de los mayores desafíos es el encarecimiento de las hipotecas, sobre todo las de tipo variable, cuya cuota mensual se ha disparado en algunos casos más de un 40% respecto a hace apenas dos años.

Esta situación ha devuelto al primer plano la necesidad de renegociar las condiciones hipotecarias con los bancos. Pero no solo se trata de lidiar con una subida de intereses, sino que cada vez son más los usuarios que denuncian prácticas poco transparentes, como comisiones inesperadas, productos vinculados innecesarios o penalizaciones por amortizar el préstamo antes de tiempo.

En estos casos, los usuarios comienzan a preguntarse cuáles son las herramientas que tiene cualquier ciudadano para poder defenderse en estas situaciones y si es posible mejorar la hipoteca sin necesidad de cambiar de banco o asumir más gastos.

¿Cuál es el escenario actual?

Desde mediados de 2022, el Banco Central Europeo ha elevado repetidamente los tipos de interés como medida para contener la inflación. Esta política ha tenido una repercusión directa en las hipotecas variables, cuyo índice de referencia que es el euribor, ha superado el 3,5% en 2024 y continúa en niveles elevados en 2025.

Según datos del Banco de España, más del 70% de las hipotecas vigentes en nuestro país son de tipo variable o mixto, lo que significa que millones de familias están viendo cómo sus cuotas suben cada seis o doce meses, dependiendo de la revisión.

Algunas entidades han aprovechado esto para añadir cláusulas poco claras o imponer productos adicionales como seguros, tarjetas o fondos de inversión, como condición para aplicar un tipo bonificado.

¿Qué se puede negociar en el banco?

Muchos no lo saben, pero negociar una hipoteca no es un privilegio reservado a grandes patrimonios. Cualquier ciudadano puede hacerlo, tanto en el momento de firmar como una vez ya está vigente el contrato. Estos son algunos de los elementos que se pueden negociar:

Tipo de interés

Se puede solicitar una rebaja del diferencial si se tiene una hipoteca variable o negociar un cambio a tipo fijo o mixto. Aunque los tipos fijos han subido, pueden asegurar una estabilidad a medio y largo plazo.

Plazo del préstamo

Ampliar el plazo puede reducir la cuota mensual, pero se tiene que tener en cuenta que se van a pagar más intereses a largo plazo. Esta es una medida que requiere un análisis detallado.

Productos vinculados

Muchos bancos exigen contratar seguros de hogar, de vida, tarjetas de crédito o domiciliar la nómina a cambio de una bonificación del interés. Se puede negociar la supresión de algunos productos o trasladar los seguros a otras compañías más baratas.

Comisiones

La comisión de apertura, por amortización anticipada o subrogación, puede ser eliminada o reducida si el banco accede a renegociar. La ley impone ciertos límites, pero muchos bancos aún las aplican por defecto.

Condiciones de amortización anticipada

Es importante que el contrato permita devolver parte del préstamo sin penalizaciones desproporcionadas. Negociar esta cláusula puede facilitar la reducción de deuda en el futuro.

Estrategias para negociar con éxito la hipoteca

Recopilar toda la documentación

Antes de pedir una reunión con el gestor o enviar una solicitud formal, se tiene que reunir la siguiente documentación: por un lado, las tres últimas nóminas o declaración de ingresos, la vida laboral actualizada, una copia del contrato hipotecario, los recibos de la hipoteca del último año y simulaciones comparativas de otras entidades.

Comparar ofertas de otros bancos

El mercado hipotecario es competitivo, y como en cualquier mercado hay que comparar ofertas para obtener la mejor. Lo ideal es ir a varias entidades financieras y solicitar información para poder obtener una oferta vinculante, sirve tanto un simulador online como un bróker. Esta oferta se puede utilizar como argumento de presión para poder obtener un mejor tipo de interés en la hipoteca.

Solicitar una revisión por escrito

Siempre que se inicie una negociación, se debe hacer por canales oficiales: correo electrónico o sede electrónica del banco. De esta manera quedará constancia de la petición y se podrá elevar a instancias superiores si fuera necesario.

Acudir al servicio de atención al cliente del banco

Si el gestor no aporta una respuesta satisfactoria, se puede presentar una reclamación formal ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad. Ellos tienen un plazo de 15 días hábiles para responder.

Consultar a asociaciones de consumidores o defensores financieros

Algunas plataformas como ADICAE, OCU o Asufin ofrecen asesoramiento gratuito y pueden ayudar a negociar con más fuerza. También se puede recurrir al Banco de España si se considera que la entidad bancaria ha vulnerado alguno de los derechos del consumidor.