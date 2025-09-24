Marta Egea 24 SEP 2025 - 11:00h.

Antes de abrir la primera cuenta bancaria se deben conocer las diferencias entre las opciones que hay y qué documentación se necesita para ello

Cómo dividir gastos correctamente en pisos compartidos: apps y acuerdos útiles

Compartir







Abrir una cuenta bancaria por primera vez es un paso importante. Ya sea para cobrar el primer sueldo, para gestionar los ahorros, recibir una beca o, para poder aprender a manejar el dinero con autonomía, tener una cuenta propia es muy útil. Sin embargo, no todas las cuentas son iguales, ni todas las condiciones se adaptan a las necesidades reales de quienes empiezan.

Ahora mismo hay muchas opciones bancarias, desde los bancos tradicionales hasta los 100% digitales. Elegir bien dónde se abre la primera cuenta bancaria puede suponer una gran diferencia entre ahorrar dinero o caer en gastos innecesarios. Algunos de los riesgos más comunes pueden ser comisiones ocultas, tarjetas que caducan sin aviso, servicios que no se necesitan o una letra pequeña que no se explicó cómo se debería. Además, hay herramientas muy útiles como las cuentas para jóvenes o las cuentas básicas, que muchos no conocen, y pueden ser ideales para empezar.

PUEDE INTERESARTE Qué hacer si te embargan la cuenta por una deuda pequeña: pasos y cómo actuar

Cómo escoger la cuenta adecuada

Antes de abrir cualquier cuenta, es esencial entender qué es. Una cuenta bancaria es un espacio seguro donde se puede guardar el dinero y usarlo cuando se necesite. En ella se puede tanto ahorrar como gastar el dinero. Es la base para poder mantener las finanzas en orden.

Las distintas entidades ofrecen opciones diferentes, pero no todas son igual de beneficiosas para quienes quieren abrir su primera cuenta. Si se tiene entre 14 y 30 años, se puede optar por una cuenta joven: estas cuentas no suelen tener comisiones, no exigen nóminas y permiten sacar dinero gratis en ciertos cajeros. Hay que tener en cuenta que un menor por sí solo no puede abrir una cuenta bancaria. Puede ser el titular, pero tiene que tener un representante legal que dé su consentimiento.

PUEDE INTERESARTE Cuánto deberías gastar en ocio sin poner en riesgo tus finanzas: reglas prácticas de presupuesto

Por otro lado también hay cuentas infantiles, éstas suelen ser abiertas por los padres para poder ahorrar para el futuro del hijo, o para que, teniendo entre 12 y 17, pueda tener acceso a diferentes ventajas financieras como Bizum o tarjetas de crédito o débito. En este tipo de cuentas los padres tienen el control sobre lo que pueden gastar, dónde pueden utilizarla y pueden recibir notificaciones de todo lo que hacen para poder tener un control de su dinero, aunque sean ellos quienes lo gestionen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Para abrir la cuenta bancaria se suele necesitar: el documento de identidad, un justificante de domicilio (suele ser una factura) y en ciertos casos, pruebas de ingresos como matrículas universitarias, contratos de prácticas, becas… sobre todo si se quiere acceder a condiciones concretas.

Hoy en día, se puede abrir una cuenta en menos de 10 minutos sin ningún tipo de problema con una videollamada o el escaneo del documento de identidad. Pero antes de firmar nada, se debe revisar bien la información del contrato porque en ella se detallan condiciones reales del servicio que hay que conocer.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Comisiones, lo que no se tiene en cuenta

Uno de los errores más habituales al abrir una primera cuenta es no prestar atención a las comisiones. Las más habituales son las de mantenimiento, administración, transferencias, emisión de tarjetas o retiradas en cajeros de otros bancos. Si no se escoge bien, se puede terminar pagando de 100 a 200 euros al año sin apenas darse cuenta.

Las cuentas para jóvenes suelen estar exentas de comisiones, pero conviene confirmarlo y que no haya comisiones encubiertas. Además, si en el futuro se supera la edad límite o cambia la situación financiera, pueden cambiar las condiciones.

Ciertas cuentas bancarias te dan descuentos

Algunas cuentas bancarias destinadas a jóvenes pueden convertirse en un instrumento de ahorro, ya que muchas aplican descuentos en las facturas o devuelven un porcentaje del gasto en móvil, carburante o internet. Otras, pueden ofrecer descuentos en ciertas actividades de ocio. Lo aconsejable es no dejarse llevar por estos descuentos y escoger la que más ventajas aporte, aunque no de descuentos.

Intereses, lo que el banco te puede dar

Cuando el dinero se pone en el banco, se empiezan a generar intereses. Esto es un factor bastante importante a la hora de abrir una cuenta. Sobre todo, si esa cuenta es para ahorrar. Antes de escoger cualquier cuenta, hay que fijarse en los intereses que puede generar, porque, aunque sean pequeños, el dinero va a crecer poco a poco.

Accesibilidad a través de la app: llevarlo todo en el móvil

Hoy en día, esto es otro de los aspectos más importantes a la hora de gestionar una cuenta. Es cierto que prácticamente todos los bancos cuentan con su propia aplicación para poder gestionar todo desde ahí y no tener que desplazarse a la oficina. Que la aplicación sea intuitiva y fácil, es algo muy positivo, sobre todo cuando se empieza a tener contacto con ellas. Por lo que es un punto a tener en cuenta.

Errores que conviene evitar al abrir la primera cuenta bancaria

Cuando se abre la primera cuenta bancaria sin informarse bien, puede conllevar errores que incluso pueden costar dinero. Los más frecuentes son firmar sin leer el contrato ni la letra pequeña, ya que en ocasiones, hay condiciones que pueden no beneficiar.

Por otro lado, otro error es no revisar a menudo la cuenta bancaria. Se tiene que ser consciente de que requieren un seguimiento por si hay un fraude, algún error que dé lugar a un descubierto.

A la hora de contratar la cuenta, el banco puede ofrecer productos que no se necesitan como seguros, tarjetas de crédito o fondos de inversión que ahora mismo, no interesan. No se debe sentir presión por aceptar nada que no se entienda o que no se ajuste a las necesidades actuales.

Algo muy importante es, si al escoger entre la mejor cuenta bancaria se abren varias, es esencial cerrar las inactivas para evitar que se puedan acumular comisiones sin darse cuenta.