Cerdán controlaba en secreto el 45% de 'Servinabar', una empresa que recibió millones en contratos públicos

Con el informe de la UCO y la trama de corrupción que ha salpicado al PSOE, aparece una pregunta relacionada con la corrupción: ¿cuántas empresas han sido condenadas por pagar sobornos a políticos? Según informa el subdirector de Noticias Cuatro, José Luis Fuentecilla, lo que ha habido han sido condenas a directivos y gerentes de algunas sociedades.

“Entre otras razones porque hasta hace unos años no se podía condenar a una persona jurídica, como son las empresas, solo se podía condenar a personas. Sí ha habido sanciones administrativas”, explica José Luis Fuentecilla.

La comisión sancionó con más de 200 millones a las grandes constructoras por amañar contratos

La comisión de mercados y la competencia sancionó con más de 200 millones a las grandes constructoras por amañar contratos de obra pública durante 25 años. Se ponían de acuerdo para repartirse las obras. Pero fue una condena administrativa, no penal. "Pero no es fácil perseguirlas penalmente. Hay que probar la implicación directa de la empresa en su conjunto, no solo la de alguno de sus directivos", señala Fuentecilla.

La Justicia es muy lenta en España y a veces la acusación prescribe, la empresa se ha disuelto o ha cambiado de nombre. Algunos socios del Gobierno proponen que las empresas involucradas en casos de corrupción no puedan optar a contratos del Estado. “Parece difícil.

No solo porque el Ejecutivo tal vez no cuente con los apoyos suficientes en el Congreso sino por las consecuencias que podría tener”, señala Fuentecilla. “Inhabilitar a las grandes constructoras y contratistas de servicios podría paralizar los servicios públicos: desde la construcción de carretas, vías de tren y otras obras públicas a la recogida de basuras”, concluye el subdirector de Noticias Cuatro.