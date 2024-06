Marcelo Rodríguez explica: “Llevo desde los 13 años, llegaba de clase y ya me ponía con los cueros a trabajar, a jugar con ellos. Siempre me gustó”. Es un oficio que heredó de su abuelo y de su padre, pero encontrar relevo no es nada fácil. Marcelo asegura: “Es muy complicado, este oficio está desapareciendo porque no hay mano de obra”. Hay muy pocos centros que enseñen la profesión de zapatero.