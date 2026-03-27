Carlos y Rubén , los alpinistas que quitan las luces en el Palau de Calatrava

Cuatro alpinistas trabajan colgados a 16 metros del suelo para cambiar la iluminación

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El acondicionamiento del telón de Calatrava del Palau de Les Arts, en Valencia requiere de profesionales de altura. Cuatro alpinistas trabajan colgados a 16 metros del suelo para cambiar la iluminación sin interferir en los ensayos ni la programación operística. El más dificil todavía.

Trabajan en la sustitución de la iluminación de las lamas que les llevará 18 semanas. Una iimagen que no se piensa nadie al pasar pos su exterior. Manuel confiesa que es una oficina diferente. "Pasamos 4 o 5 horas colgados al cabo del día", reconoce.

Ignacio Alcañiz, Jefe de infraestructuras Palau de les arts reconoce que son 18 metros de altura con la imposibilidad de montar andamios porque están las butacas.

Carlos, alpinista, reconoce que ya "han hecho trabajos de este tipo".

Un proceso que iluminará mejor y a menor coste este teatro con 1.500 butacas diseñado por Calatrava y que está en obras por la mañana y con obras teatrales por la noche.La nueva iluminación tiene una intensidad mucho mayor y un ahorro de 35.000 euros anuales.

Xento Ordóñez, ingeniero I+D+LED, reconocer que tienen un equipo de alpinistas con las cuerdas y otro de asistencia.

Con este modo de trabajo no interrumpen la programación dentro de este símbolo de la ciudad, ya que como nos dicen "el show debe continuar".