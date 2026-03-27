Trump lanza misiles los sábados y habla de diálogo los lunes mirando a los mercados

Beatriz Benayas 27 MAR 2026 - 21:13h.

El mercado está marcando en buena parte el compás de la guerra de Irán

El impacto de la guerra ya se notará en el euríbor de marzo

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Este sábado se cumple un mes de guerra sin una estrategia definida por parte de Trump. Lo que está quedando claro es que el presidente de Estados Unidos solo se aplaca por dinero. El mercado está marcando en buena parte el compás de la guerra porque hay un patrón que se lleva repitiendo semana tras semana.

Es como un electrocardiograma que marca el pulso del petróleo en guerra. Trump lanza más misiles los sábados con el mercado cerrado y mensajes de calma los lunes cuando el mercado abre. El primer lunes tras la guerra con el barril disparado por encima de los 110 dólares salió rápido a decir en la CBS que la guerra estaba casi terminada. El barril se relajó cayendo casi un 10%.

Lo mismo ocurrió este último lunes. Otra vez el crudo se disparó y salió a decir que había tenido conversaciones productivas con Irán sobre el fin de la guerra. Se produjo una bajada del 6%.

Ayer, se volvió a asustar con la fuerte caída del SP500, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y publicó este mensaje. Suspendía los ataques a la energéticas 10 días y las conversaciones iban bien. Pero el mercado cada vez se fía menos de él.