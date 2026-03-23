Beatriz Benayas 23 MAR 2026 - 20:47h.

La guerra está impactando en países clave para las escalas de los viajes de largo recorrido como Emitaros, Qatar o Arabia Saudí.

Aumenta también la incertidumbre para el turismo en Egipto y Turquía.

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La guerra de Irán supone una amenaza para la economía mundial, también la española. Su impacto ha obligado al Gobierno a aprobar un paquete de ayudas de 5.000 millones que deberá aprobar el Congreso. Sin embargo, en el corto plazo, se está convirtiendo en una oportunidad para nuestro turismo.

En lo inmediato, las tensiones en destinos que son nuestra competencia habitual están beneficiando a nuestros hosteleros que ven cómo las reservas de extranjeros se han disparado casi un 30%. Josep Martí, director del Hotel Xaine Park desvela que están en un 85% de reservas. El turista ya busca zonas más seguras, como la Costa Brava o España en general".

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La guerra está impactando en países clave para las escalas de los viajes de largo recorrido como Emitaros, Qatar o Arabia Saudí y por su cercanía, aumenta la incertidumbre para el turismo en Egipto y Turquía. Eso ha hecho que parte de quienes iban ahí, hayan cambiado sus vacaciones a España. Un tercio del aumento de las reservas extranjeras se asocia a la guerra.

Semana Santa fuerte en Andalucía

Sevilla, Málaga, Valencia, Benidorm y Madrid son las ciudades con mayor ocupación para la semana que viene. Aquellos que apuran el tiempo para reservar también miran a España y aumentan un 50%. Nacho Crespo, gerente de la Quinta de San Amaro, pronostica también "un aumento del turismo nacional".

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Palabras mayores son el turismo en Andalucía en plena Semana Santa. Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, señala un 75% de reservas de "domingo a domingo".

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Miguel Ángel Mota, director del hotel Sevilla Kub pone también el acento en el tiempo para esas reservas de última hora para Semana Santa: "La gente se espera a saber si llueve o no llueve".