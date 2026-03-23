Donald Trump pasa de los ultimátum al diálogo mientras Irán resiste

Trump ordena posponer cinco días los ataques a centrales eléctricas tras "conversaciones muy buenas" con Irán que este país niega.

El mundo afronta la mayor crisis energética de la historia pendiente de los giros de Trump

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Donald Trump es un presidente acostumbrado a gobernar a golpe de órdagos. Es su manera de negociar. Pero Irán no cede, por ahora. Al ultimátum del presidente de EEUU de golpear las instalaciones eléctricas de Irán en menos de 48 horas ha respondido Irán con otra amenaza no menor. Acabar con las reservas de agua del Golfo y dejarlo seco. La respuesta de Trump: decir que pospone cinco días sus amenazas porque el diálogo va bien con Irán cuando hace poco decía que no tenía interlocutores con los que hablar y que eso le gustaba.

Es la guerra de los órgados ante un Irán que se va quedando sin armas para su defensa aunque resiste más de lo pensado y un Israel, que parece tener claros sus planes y alerta de que la guerra aún va a durar semanas.

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"Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", ha dicho Trump, quien ha añadido en un mensaje en redes sociales que, a raíz de las mismas, ha ordenado este aplazamiento durante cinco días. A partir del tono y la franqueza de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he ordenado al Departamento de Guerra --en referencia al Departamento de Defensa-- que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", ha señalado Trump.

Irán niega los contactos con EEUU: "Es una guerra psicológica"

Trump ha quitado hierro además a las informaciones de medios oficiales iraníes sobre la inexistencia de estos contactos, citando fuentes oficiales, sin que el Gobierno de Irán haya reaccionado por ahora ni se haya posicionado oficialmente al respecto. Tras el mensaje de Trump en redes sociales, fuentes gubernamentales iraníes citadas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, han reseñado que "no ha habido conversaciones entre Irán y Estados Unidos" y que "las afirmaciones de Trump son mentira".

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Asimismo, han recalcado que "la humillante retirada de Trump a la hora de atacar la infraestructura eléctrica de Irán se debe a la amenaza creíble, decisiva y aplastante por parte de las Fuerzas Armadas sobre una respuesta", antes de añadir que la postura de Teherán sobre el estrecho de Ormuz "no ha cambiado ni cambiará". En esta línea, fuentes de seguridad citadas por la agencia iraní Tasnim han recalcado que "Trump ha dado marcha atrás en un ataque contra infraestructura crítica de Irán debido a que las amenazas militares iraníes son creíbles". "La presión de los mercados financieros y el riesgo de impagos de las deudas en Estados Unidos y Occidente han aumentado, lo que supone otro factor importante para esta retirada", han argumentado.

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"Desde el inicio de la guerra hasta hoy han sido enviados mensajes a Teherán por parte de algunos mediadores, con una respuesta clara de que seguiremos defendiéndonos hasta lograr la disuasión necesaria", han explicado. "No ha habido negociación y no hay negociación. Esto es parte de una guerra psicológica", han recalcado estas fuentes.

Además, han hecho hincapié en que "el estrecho de Ormuz no volverá a la situación previa a la guerra ni se calmarán los mercados energéticos". "El ultimátum de cinco días de Irán significa que su régimen mantiene su programa de crímenes contra la población, por lo que seguiremos respondiendo de forma extensa y defendiendo el país", han apostillado.

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Reino Unido ha dado este lunes la bienvenida a los posibles contactos anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Estados Unidos e Irán, recalcando que una "resolución rápida" del conflicto está en el interés de toda la comunidad internacional, tras insistir en que el estrecho de Ormuz "necesita ser reabierto".