El mundo afronta la mayor crisis energética de la historia pendiente de los giros de Trump

Cristina Montalvo 23 MAR 2026 - 14:37h.

La mayor crisis energética de la historia mira a Trump, cuyos planes sobre la guerra contra Irán varían en cuestión de minutos.

Solo la apertura de Ormuz podría dar algo de tranquilidad a los mercados.

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La mayor crisis energética de la historia mira a Trump, cuyos planes sobre la guerra contra Irán varían en cuestión de minutos. De amenazar con atacar las instalaciones eléctricas de Irán, pasa a decir que las negociaciones avanzan y pueden acortar la guerra.

El presidente de EEUU no genera tranquilidad en los mercados aunque sus palabras impactan en los mercados. Por eso, tras poner freno a sus amenazas, el petróleo puede caer un 10% de golpe en solo cuatro minutos al pasar el precio del barril de Brent de 113 dólares a caer hasta los 97 y situarse en el entrono de los 100, por debajo del nivel de la semana pasada.

Trump tiene esa capacidad con sus mensajes de condicionar las expectativas del mercado. También el gas se ha abaratado de inmediato y ha pasado de los 62 a los 54 euros por megavatio hora.

Una auténtica montaña rusa está siendo el lunes para los mercados y son estos los que hacen reaccionar al presidente de Estados Unidos. Por el momento no ha logrado aplacar la incertidumbre de los mercados. Hoy mismo el responsable de la Agencia Internacional de la Energía ha insistido en que el mundo afronta la mayor crisis energética de la historia y que la reducción de crudo en el mercado va a ser mayor que las que se produjeron en la década de los años 70 juntas. Advierte que los daños en las infraestructuras pueden durar años y recuerda que solo la apertura de Ormuz podría dar algo de tranquilidad a los mercados.