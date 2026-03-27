Cinco detenidas por agredir a Bianca, una mujer trans, en un baño: "Este es de chicas, vete al de chicos"

Empezaron a propinarle puñetazos, patadas y un botellazo al intentar entrar en el baño de chicas.

Fuera ya del pub, la siguieron y un grupo de 10 personas continuaron con los golpes.

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Bianca, una mujer trans, ha recibido una paliza por entrar en el baño femenino de un pub en León. Casi pierde un ojo. Cinco mujeres de entre 18 y 24 años han sido detenidas por los hechos y puestas a disposición judicial. Una salida nocturna se convirtió para Bianca en un infierno. Ella reconoce con la cara morada y un ojo casi perdido que nunca pensó que algo así "me iba a pasar a mí".

En sus redes sociales cuenta como ocurrió la agresión el pasado domingo en un pub de La Bañeza. "Fui al baño, paso al de mujeres y allí había cuatro chicas más, dos de ellas en el interior del baño. Decidí llamar". Las jóvenes que esperaban fuera empezaron a insultarla. "Vete al baño de hombres", le dijeron. Al escuchar los gritos las otras dos chicas salieron del baño, la empujaron y fue entonces cuando todas empezaron a propinarle puñetazos, patadas y un botellazo. Bianca se escondió en el baño.

Pero la agresión no terminó ahí. Fuera ya del pub, la siguieron y un grupo de 10 personas continuaron con los golpes. "Era una multitud enloquecida" hasta que llegó la Guardia Civil.

Una paliza que no terminó con su vida, pero que dejó graves secuelas en su rostro, con la mandíbula fracturada y casi la pérdida del ojo izquierdo.