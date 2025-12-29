Las fotos que resumen 2025

The Guardian selecciona las mejores imágenes de 2025

Las hay de actualidad, pero también entran en el ránking algunas curiosas.

Son las mejores imágenes de este 2025. En este caso las del prestigioso The Guardian. Como el selfi de tres chicos sonrientes con el parlamento de Nepal en llamas o la de un bebé recién nacido en el trayecto de una patera en Lanzarote.

Algunas son más curiosas que noticiosas. Como la de este oso que se tumbó buscando refugio en una estación de investigación abandonada. El fotógrafo ruso Vadim Makorov fue testigo y su trabajo se codea con hasta 20 fotografías que hoy resumen 2025 . O los 18 días de travesía despistaron a esta ballena, que aislada y rodeada de hielo, emerge en la Antártida para respirar

La única luz de la Guerra, es la que provocan los disparos. Esta vez tirados desde suelo ucraniano. lleno de girasoles.

Las imágenes que nos llegan de Gaza, se pueden resumir en una instantánea. Una madre, acunando a su hijo demacrado.

Noticias de portada, o pequeñas historias como la de una mujer, que llorando abraza en el suelo a su caballo tras morir en un ataque de drones rusos.

Entre todas las fotografías, una en España. Todas las miradas apuntan el bebé que hacía tan sólo 20 minutos acaba de nacer en la travesía mortal que conecta el norte de África con las Islas Canarias.

En medio de la violencia momentos de humanidad. Como el de un guardia de seguridad, que se derrumba después de la detención de un ecuatoriano que dejó solas a su mujer y su hija, llorando en la puerta.

Solo unos días bastaron para terminar una dictadura de 53 años. Con la caída de Bashar al-Assad en Sitia, cayó también la estatua más grande del país, la de su padre.

Cansados de la censura y de la falta de libertad, unos jóvenes graban a su espalda el Parlamento ardiendo en Nepal.

Son algunas de las fotografías que resumen este año. Del baile de un tornado a las elecciones en Nueva York. O un mapache que después de jugar en una licorería despide el año... borracho.