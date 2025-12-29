Cómo TikTok se ha convertido en la nueva herramienta de cercanía de los líderes políticos españoles

Pedro Sánchez y Manuel Pradales usan TikTok para acercarse a un público joven, compartiendo momentos informales, humorísticos y culturales

Por qué algunas mujeres superan retos de equilibrio que muchos hombres no pueden: lo que dice la ciencia

El uso de TikTok por parte de líderes políticos se ha convertido en una estrategia habitual para acercarse a un público más joven y diversificar la comunicación política. En los últimos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado notoriedad en esta red social mostrando recomendaciones de libros y música, enseñando rincones de La Moncloa e incluso compartiendo momentos informales que simulan “tomas falsas” de sus vídeos.

En el Día de los Santos Inocentes, los seguidores de la cuenta de TikTok de Pedro Sánchez se encontraron con un nuevo vídeo que combina humor y política, reforzando la imagen de un líder cercano y accesible. La iniciativa refleja el interés por potenciar la presencia digital del presidente y captar la atención de votantes más jóvenes, quienes son usuarios habituales de estas plataformas.

La moda se extiende a otros líderes

El lehendakari Manuel Pradales también se ha sumado a esta tendencia. En un vídeo reciente, Pradales es sorprendido por José Luis Corta mientras se prepara para el discurso de Año Nuevo. Ambos recorren la residencia oficial de los lehendakaris, mostrando espacios poco conocidos y generando un tono cercano y humano.

Durante el recorrido, se detienen frente al retrato de Doña Virtud, una obra de Zuloga, cuyos colores azul y amarillo y rasgos han provocado comentarios entre los visitantes, quienes encuentran cierto parecido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este tipo de contenidos refuerza la idea de que la política también puede ser informal y accesible, usando el humor y la cultura visual para conectar con el público.

Estrategia digital de los líderes políticos

Estos movimientos reflejan una estrategia clara de comunicación: acercar la política a los ciudadanos a través de redes sociales que tradicionalmente no se asocian con discursos formales. La combinación de humor, cultura y momentos cotidianos permite a los líderes políticos humanizar su imagen y generar interacción directa con la audiencia.

El uso de TikTok por Pedro Sánchez y Manuel Pradales ejemplifica cómo la política española se adapta a nuevas formas de comunicación, buscando atraer la atención de un público joven sin perder relevancia en los canales tradicionales.