Las imágenes más impactantes de las mangas marinas en Mazarrón

Los vecinos lo pasaron mal viendo como la manga iba hacia ellos.

En Mazarrón, en Murcia, al menos dos mangas marinas han causado varios destrozos en embarcaciones y bares de la zona del puerto. Los vecinos lo pasaron mal viendo como la manga iba hacia ellos, informan Clara Martín y Mary Ponce.

Estas impresionantes mangas marinas han tocado tierra en el puerto de Mazarrón, Murcia. Momentos antes se acercaban poco a poco a la orilla formando un torbellino de viento que ha volado por los aires todo lo que pillaba a su paso. Sillas rotas, mesas y terrazas destrozadas en el paseo marítimo donde los restos del desastre seguían volando y acercándose a establecimientos.

Algunas embarcaciones también se han visto afectadas. En otra parte del paseo, más toldos rotos y casetas derrumbadas y coches atrapados entre los escombros.

El nivel de alerta ha pasado de amarillo a naranja hasta las 21:00 de la noche. Hay riesgo alto de tormenta y granizo en la región de Guadalentín, Campo de Cartagena y Mar Menor. Aunque no ha habido heridos varias carreteras se han cortado al tráfico y se han suspendido las actividades navideñas al aire libre.