'La voz de Hind' ha ganado el premio del Público en la 73 edición del Festival de San Sebastián que ha estado marcado por la masacre de Gaza

Eduard Fernández, Premio Nacional de Cine, denuncia en el Festival de San Sebastián la "barbaridad de lo que ocurre en Gaza"

San SebastiánSan Sebastián entrega esta noche el palmarés de su festival por el que han desfilado estrellas como Angelina Jolie o Jennifer Lawrence. El certamen ha estado marcado por las protesta contra la masacre en Gaza, así que cobra especial significado el premio del público de este año, como informa Nahikari Muñoz.

La masacre en Gaza ha marcado el Festival tanto dentro como fuera, en anónimos y en estrellas. Jennifer Lawrence o Angelina Jolie han sido dos de los rostros que se han querido posicionar y condenar los ataques israelíes sobre territorio palestino. Las dos, se mostraron conmocionadas y hablaron sin tapujos sobre la deriva que está tomando Estados Unidos en los últimos meses.

'La voz de Hind', Premio del Público en el 73 Festival de San Sebastián

En el Festival, al igual que en el de Cannes, conmocionó la proyección de 'La voz de Hind', primer galardón del certamen. Premio del público a la desgarradora historia de la llamada de una pequeña a la Luna Roja antes de morir tras ser atacada junto a su familia por el ejército israelí. 'La voz de Hind', película sobre una niña asesinada en un ataque del Ejército israelí, ha ganado el Premio del Público-Ciudad de Donostia en la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

El filme, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, competía por este galardón con las otras quince películas de la sección Perlak, donde se muestran trabajos que han triunfado o destacado en otros festivales. Ha obtenido una puntuación de 9,52 puntos sobre 10 en unas votaciones con calificaciones muy altas.

'La voz de Hind' conmocionó al público que asistió a la proyección del pasado miércoles en el teatro Victoria Eugenia con la presencia de los protagonistas, la actriz Saja Kilani y el actor Motaz Malhees, que posteriormente se sumaron a una manifestación de apoyo a Palestina que contaba con la adhesión de numerosos nombres destacados del mundo del cine.

El filme, León de Plata en el Festival de Venecia, recrea, con las grabaciones reales de la niña, de 6 años, las conversaciones que esta mantuvo con voluntarios de la Media Luna Roja que intentaban salvar su vida mientras permanecía atrapada en un coche junto a los cadáveres de sus familiares. El premio, que patrocina el Ayuntamiento de San Sebastián está dotado con 50.000 euros.

Además, la película recibió el pasado jueves el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country que, por cuarto año consecutivo, concede el Gobierno Vasco dentro del Festival de Cine de Sebastián. A la espera de la gala, son algunos nombres que parecen acariciar la Concha de Oro y las de Plata, que según las quinielas hablarán en español.