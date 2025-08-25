Se ha construido una cubierta provisional en tiempo récord para evitar que la lluvia y el viento puedan dañar el interior del edificio

CórdobaLa Mezquita de Córdoba ya está inmersa en el proceso de rehabilitación tras el incendio que sufrió el pasado 8 de agosto. El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) está dirigiendo las primeras labores de todo un largo proceso de restauración que se prolongará durante un año y que tendrá que poner en pie la capilla derrumbada, informan en el vídeo Lucía Sánchez y Marta Álvarez.

Son medio centenar de técnicos los que están trabajando en estas actuaciones de emergencia fundamentales para que la reconstrucción tenga buena base. Han levantado, además, una cubierta provisional en tiempo récord para evitar que la lluvia y el viento puedan dañar el interior del edificio.

Retirada de elementos quemados y limpieza del hollín

Subidos a andamios, los restauradores revisan los elementos dañados por el fuego y los retiran. Luego se decidirá cuales se mantienen y cuales son inservibles. Casi 20 días después de arder en llamas, las obras de reconstrucción del templo avanzan a buen ritmo, adelantando el trabajo previo y necesario a la rehabilitación final, realizada por expertos con máximo rigor histórico.

Las llamas se concentraron en la capilla de la Encarnación. Su techo se vino abajo y el retablo sufrió desperfectos. "El daño principal se produjo en las cubiertas", afirma Joaquín Alberto Nieva, presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, "en esas características bóvedas". Por su parte, las capillas de San Nicolás y del Espíritu Santo fueron teñidas de negro por el humo. Para retirar el hollín, "las están limpiando con láser, un trabajo muy delicado", asegura Nieva.

Operaciones que durarán un año con el resto de la Mezquita abierto

En el exterior las labores de emergencia también están en marcha. Se prevé que esa primera fase termine a finales de este mes. En total, hay más de 50 personas trabajando en el edificio para poner todo a punto y que empiece la restauración en sí, cuyo objetivo es que dentro de un año la Mezquita-Catedral de Córdoba pueda estar rehabilitada al 100%.

Mientras tanto, las visitas continúan casi con normalidad a este Patrimonio de la Humanidad. Eso sí, dos naves siguen acotadas para los trabajos de limpieza. "Un fastidio, no poder verla ahora que hemos venido, pero ¿Qué se va a hacer?", se lamenta un turista. "Quieras o no, uno quiere verla por completo". Aún así, todos coinciden en que lo importante ahora es que esta joya quede reconstruida lo mejor posible.