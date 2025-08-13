El género musical coreano denominado 'Kpop' triunfa ya en todas las partes del mundo, convirtiendo todo lo que toca en oro

Lo habrán notado, sobre todo si tienen hijos adolescentes. Todo lo que toca el 'Kpop' se convierte en oro. Una revolución cultural que ha atrapado a toda una generación.

Sus ritmos y bailes, perfectamente coordinados, se han apoderado del mundo en menos de una década. Se han convertido ya en algunos de los grupos más escuchados del planeta. Miles de millones de visualizaciones en muchos de sus videoclips, incontables reproducciones en redes y Tours mundiales, que llevan su género a cada rincón y se agotan en minutos.

Sus fans imitan cada movimiento e incluso su vestuario. Cualquier cosa que tocan se hace de oro, como estos 'labubus' que empezó a llevar una de las chicas de 'Blackpink'. El Kpop aporta más de 10.000 millones de euros anuales a la economía del país. Solo en Corea del Sur se invierte el doble en cultura que en España.

El ecosistema cultural de Corea

No se queda ahí. La fiebre coreana también incluye que hay 'Kdramas' con series y películas y moda, creando un ecosistema cultural que se retroalimenta entre sí. Este contenido es el segundo más visto en plataformas digitales del mundo y existen miles de academias de formación en el país hechos exclusivamente para crear estrellas. Convirtiendo estos ídolos coreanos en todo un negocio.