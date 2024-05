José Antonio Ritoré, activista: “En el hecho de ayudar hay mucha serotonina”

“El agradecimiento sabemos que genera felicidad, aunque antes de ayudar a los demás hay que ayudarse a uno mismo”, advierte en la entrevista. “A menudo nos sentimos perdidos o desanimados por los golpes de la vida. Tras 25 años trabajando con personas que han sufrido historias dramáticas, he aprendido dos lecciones fundamentales. La primera es que no puedes cambiar todo a lo que te enfrentas, pero si no te enfrentas, no cambiarás nada. La segunda es que ayudar a los demás es el camino más corto y sencillo hacia la felicidad. Yo mismo he vivido varias pérdidas terribles en los últimos años y puedo asegurarte que esas dos lecciones me han salvado la vida”.