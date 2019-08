La famosa frase de Steisy que se ha hecho viral: rescatamos el vídeo

Un vídeo de Steisy de hace unos años en el trono de ‘MyH’ se ha hecho viral. En él la extronista discute con Anabel (pretendienta en ese momento de Cristian ATM) tan rápido, tan rápido que no se le entiende nada de lo que dice. En plató, parecía que todo el mundo le había entendido porque nadie la paró ni nadie le dijo que volviera a repetirlo, y el programa siguió como si nada. Pero hace unos días en redes, un tuitero recordaba este momentazo y tras una larga investigación, ha conseguido transcribir la frase completa de Steisy, y esto es lo que dice: “Y después de venirte todos los chismes, tú no coges a Rubén y lo pones de vuelta y media, y no dejas de hablarte con él, nada más que por los chismes que puedan salir, tía?”. ¿Sois capaces de repetirlo a la misma velocidad?