Sofía, destrozada tras ver el vídeo de Kiko y Estela en la cama: "No entiendo nada te lo juro"

Sofía ha asegurado que no entendía nada de lo que estaba pasando, “hay mucha gente que me dice si esto lo he pactado con Kiko”, ha explicado, y de hecho Nagore lo ha llegado a pensar, pero no es cierto. La ‘opinionista’ le ha contestado a su compañero que si su chico sale de ahí y le explica que todo ha sido un juego: “Es que estaba haciendo el papelón de mi vida para dar de que hablar fuera, tú tranquila que te amo a ti”, probablemente no le crea. ¿Pero estaría con una persona así? “No”, ha contestado tajantemente. Además Sofía pidió a sus seguidores que “fueran a por Joao”, para así salvar a su novio, pero ahora ha cambiado de opinión, que no se gasten su dinero en eso.