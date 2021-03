Marta, sobre su convivencia con Lester: "Estoy hasta a gusto con él"

Lester: "Marta y yo nos queremos muchísimo"

Lester también ha sorprendido con unas bonitas palabras sobre la relación que mantiene actualmente con Marta: " Se ve que nos queremos muchísimo y creo que es algo normal después de tanto tiempo juntos. Me alegro de que me diesen la oportunidad de venir aquí para arreglar lo mal que acabamos".

Leste le ha reconocido a Marta su famosa infidelidad

Además, Marta ha confirmado que Lester le ha reconocido la infidelidad que ella siempre le había reprochado . "Le he reconocido eso porque no hay que ser pinocho, pero era mi única pinochada", ha confirmado el canario.

Nagore ve algo más en su relación y así se lo ha hecho saber: "Me encanta la relación que tenéis ahora porque os habéis hecho mucho daño, pero hay frases que me llaman la atención... como que es la mujer que más has querido, incluyendo a Patri. No sé cómo se lo va a tomar estando embarazada de tú hijo", le ha dicho la 'opinionista'.

Lester: "Con Patri todavía estoy empezando"

Lester ha tratado de quitarle hierro al asunto, pero ha terminado reconociendo que no ha conseguido sentir lo mismo por la futura madre de su hijo que por Marta: "Me refería a las relaciones del pasado porque ella siempre pensó que yo había querido más a mi novia. A pesar de que está embarazada, con Patri estoy empezando. No quiero hacerle daño, pero no he podido quererla aún como he querido a Marta".