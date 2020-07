Jesús Vázquez nos desvela todos los secretos de la nueva etapa de 'MyH':"Me divierte mucho ayudar a ligar a la gente"

"Me apetece mucho porque es un registro totalmente distinto y es un programa emblemático de Mediaset. Me divierte mucho ayudar a la gente a ligar. Lo vamos a pasar muy bien", dice entusiasmado. "Yo he trabajado mucho con gente joven. Empecé trabajando con gente joven y para gente joven. He trabajado mucho con chavales y jóvenes. Yo me siento muy joven y muy a gusto, soy uno más. Estoy muy en la realidad, en el día a día. No estoy anclado en mi pasado ni en mis recuerdos".