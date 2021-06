El trío formado por Triana, Lukas e Isaac

Mery engaña a Isaac con Manu Sempere

Lola engañó a Ángel con Álvaro

Lola a Ángel lucharon contra viento y marea para demostrar que su amor era del bueno y no un montaje. Pudimos ver como Ángel cambiaba hasta en cuatro ocasiones de tronista, hasta que dio con Lola, con la que inició una relación fuera del programa. Pronto comenzaron los rumores de separación y Ángel acudió al programa de Emma García para contar que la canaria le había engañado con Álvaro, otro extronista. Pese a los cuernos, Ángel y Lola lo volvieron a intentar, pero como decía Ángel, "unos cuernos no se perdonan", y finalmente cortaron.

Los presuntos cuernos de Ángel a Aurah

El trono de Ángel terminó con una elección sorpresa, y es que el ex de Lola no eligió ni a Steisy ni a Samira, y prefirió irse con Aurah. La pareja decidió hacerse un tatuaje para sellar su amor, además los dos acudieron al plató de 'MYHYV' poco después, donde Ángel pidió matrimonio a su chica delante de toda España. Pero parece que todo no era tan idílico como, ya que Lola aseguró que Ángel podría haberle sido infiel a Aurah con la expretendienta del programa, Saray.