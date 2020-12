Efrén se rompe al hablar de Marta: "Lo que he sentido por ella ha sido real al 100%"

"Lo que me parece más deleznable y de ser poco hombre es lo de Kiko Jiménez"

Marta López y Efrén se volvían a ver este domingo después de su ruptura. Tras la expulsión de Efrén de 'La casa fuerte' la colaboradora le esperaba en plató nerviosa ante el cara a cara que iba a suceder.

Lo que más le ha molestado a Marta son las presuntas grabaciones que le ha hecho Efrén para después traicionarla: "Me has grabado y le has dicho a una persona de confianza que me tenias pillada para venderme luego en la tele. Me han mandado capturas tuyas y mías de conversaciones", aseguraba la colaboradora.

Él lo negó tajantemente y este lunes, casi sin dormir, Efrén ha estado en el plató de 'Mujeres y Hombres' para tratar de aclararlo todo: "Creo que hay gente que quiere hacerme daño. Sé que esto es televisión, pero no todo vale y yo nunca he querido hacerle daño a nadie. Quiero que la gente me escuche para que luego decidan si me creen o no.

"Lo que he sentido por Marta ha sido real al 100%"

Hay mucha gente que se aprovecha de nuestro paso por televisión para hacer daño. Solo puedo decir que yo lo que he sentido por Marta ha sido real al 100%, que la he apoyado en todo momento tanto con el tema Covid como en la operación, solo tengo palabras buenas porque se ha portado increíble conmigo y jamás grabaría a Marta y menos vendería algo suyo para entrar en un programa de televisión".

Además, Efrén ha señalado a los posibles culpables de todo esto: "Todos tenemos una persona en la que confiamos y hablas tus problemas. Es cierto que yo le envié mensajes cuando estábamos mal. Cuando yo le digo a Marta que no quiero seguir con la relación, no se entera nadie. A estas personas les digo que va a terminar nuestra relación laboral porque estoy saturado y se molestan, diciéndome que mi novia la tóxica me está volviendo loco. A los tres días me escribe una persona preguntándome si sigo con esos agentes porque quiere empezar a llevarme el año que viene".

"Es imposible que existan unas grabaciones de Marta y el tiempo me dará la razón"

Efrén ha retado a las personas que aseguran tener esas grabaciones y les ha pedido que salgan a la luz: "Si están diciendo que tienen eso que lo saquen, porque es imposible que existan unas grabaciones suyas y el tiempo me dará la razón. Por mi padre que está bajo tierra, lo recordaré ese día".

"Lo que me parece más deleznable y de ser poco hombre es lo de Kiko Jiménez"

Mucho se ha hablado de la relación de Kiko, Isa y Efrén, tema que también ha querido aclarar el extronista: "Voy a ser claro y conciso. No existió ningún tipo de trío y me parece de vergüenza que alguien llegue a insinuar. Lo de Isa Pantoja conmigo fue una tontería de un beso de una noche y luego estuvimos toda la noche de fiesta. Lo que me parece más deleznable y de ser poco hombre es lo de Kiko Jiménez, que sea la persona que hace la foto y el que ha salido que miente y que sí se acostó con Isa Pantoja".

Efrén desmiente a Cynthia: "Jamás nos hemos visto"