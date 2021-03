Maider, medallista olímpica, relata su mala experiencia en el centro de alto rendimiento: "Llegué a odiar la lucha”

Su mayor sacrifico por el deporte

Un día decidió apostar por este deporte y se fue a Madrid al centro de alto rendimiento “para conseguir clasificarme para Atenas”, ha explicado la medallista, y no lo consiguió. “Fue una experiencia difícil”, ha relatado, sobre todo porque dejó su casa, su familia, su pueblo…“y me encontré con algo que no me gustaba”. "Somos personas no un número más”, ha contado, “el alto rendimiento tiene que ser algo más enfocado a cada persona”, y ha añadido, “éramos un montón y todos teníamos la misma dinámica”.