Cuatro estrena ‘Mónica y el sexo’, nueva docuserie protagonizada por Mónica Naranjo

"He dedicado la mitad de mi vida a dejarme la piel en los escenarios y la otra mitad, a crear una familia y una vida que nunca he querido compartir con nadie”, explica Mónica al principio de programa. “He sido todo y nada. Y por eso, hoy más que nunca, quiero ser yo: una mujer de más de 40, orgullosa de cada arruga, de cada década vivida y de cada camino recorrido. Quiero hablar sin tapujos, enfrentarme a mis miedos, trabajar con gente nueva que quiero que conozcáis, porque forman parte de este proyecto. Sin miedo, sin máscara, porque quiero que me conozcáis muy bien”.