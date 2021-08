'Aletas al amor' un mensaje ecológico en medio de misterios

A Nathan le preocupa cada vez más la aparición de animales marinos muertos o malheridos en los alrededores de la reserva. Además, la llegada de Ariadna ha revolucionado todo su mundo, removiendo ese pasado que no le deja seguir adelante, recordándole todas esas decisiones que tomó hace tiempo y que le llevaron a cerrar su corazón, tirando la llave al fondo del mar. La relación de Ariadna y Nathan es muy complicada. Por una parte, ella no quiere complicar su vida y menos con su jefe. Por otra parte, el tenerla en la reserva suma un problema más que no está dispuesto a tolerar.