Eva M. Soler e Idoia Amo autoras de 'Sin lluvia no hay arcoíris'

El destino quiso que se conocieran a los catorce años , volviéndose lectoras de sus propios relatos hasta que, unos años más tarde, descubrieron que podían complementarse muy bien, dando como resultado un total de veinticuatro novelas publicadas , consiguiendo incluso el sello Best Selling Books de Amazon. También han recibido el premio Hemendik , otorgado por el periódico Deia, por su labor como difusión de la literatura romántica.

Oh, Hawaii… Paraíso tropical.

No obstante, en el resort Lanikai Beach está el ejemplo perfecto de que en todo paraíso se encuentra una tormenta. El complejo hotelero se ha convertido en el destino preferido de los jubilados, y los beneficios que reportan son tan escasos que la junta directiva ha decidido enviar a Archie, experto en levantar lugares como aquel, aunque guarde algún que otro secreto. Denise, por su lado, ejerce como subdirectora del hotel y, con la llegada del nuevo director en funciones, no puede evitar sentirse atraída por él, aunque se niegue en rotundo a caer en el típico cliché de novela. Conoce más sobre 'Sin lluvia no hay arcoíris'.