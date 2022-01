Rubén Méndez, autor de 'Como quien quiere adiestrar a un gato'

Su vida profesional se ha desarrollado en diferentes ámbitos, aunque todos relacionados con la comunicación. Rubén ha colaborado en portales digitales como MARCA Buzz, al igual que ha trabajado de la mano con las productoras Iberoamericana Films y ZinemusiK Producciones. Pero sus mayores logros residen en el cine, ya que ha guionizado y dirigido cortometrajes como el aplaudido ‘I see you everywhere’ o ‘La metafísica del asesino’, con el que se llevó el galardón al mejor corto gallego en la 49ª edición del Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa y recibió el Premio Lorca a la Mejor Comedia en el Festival de Cine de Granda 2021.