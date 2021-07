Mercedes Perles y su 'Amor por contrato'

Mercedes Perles Ortolá nació el 24 de septiembre de 1976 en Denia, Alicante . Ávida lectora desde que puede recordar, empieza a escribir sus primeros relatos en la adolescencia , aunque ninguno de ellos ha visto la luz. Publicó su primera novela en 2010 y desde ese momento hasta ahora ha publicado nueve. Con su obra ¿Quién me lo iba a decir? ganó el X certamen de novela Romántica de Terciopelo . A pesar de sus éxitos y su talento para escribir sobre el amor, afirma ser la escritora de novela romántica menos romántica del mundo. Adora el mar, el rock, el heavy, el café y escuchar las playlist que crea para cada una de sus historias mientras las escribe. Sigue trabajando en nuevas historias que contar.

No es el amor, sino la necesidad, lo que mueve a Liz y a Hoon a casarse. Todo va a complicarse cuando este aparente matrimonio por contrato empieza a convertirse en algo más que una serie de frías cláusulas. Pero el orgullo es fuerte, y Liz no reconocerá jamás que se ha enamorado del hombre chulo y prepotente al que desea día y noche desde aquel beso, ni Hoon será capaz de demostrarle que la razón de que nunca haya creído en el amor es porque solo podía enamorarse de ella. Por si esto no era suficiente, ambos deberán unir fuerzas para descubrir quién está detrás del asesinato del padre de Liz